Πώς να αποτρέψετε τη γάτα σας από το να μασάει ηλεκτρικά καλώδια στο σπίτι

Πρόκειται για μια συμπεριφορά που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, τόσο για την υγεία του κατοικιδίου σας όσο και για την ασφάλεια του σπιτιού.