5 κόλπα για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά από τον σκύλο σας
5 κόλπα για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά από τον σκύλο σας
Τα κουνούπια για τον σκύλο μας είναι ένας αόρατος εχθρός, που μπορεί να τον στείλει ακόμα και στον κτηνίατρο.
Για εμάς είναι κάτι ενοχλητικό, που μπορεί να μας κάνει ακόμα και να χάσουμε τον ύπνο μας. Για τον σκύλο μας είναι ένας αόρατος εχθρός, που μπορεί να τον στείλει ακόμα και στον κτηνίατρο.
Ο τετράποδος φίλος μας μπορεί να δεχτεί τσίμπημα από το κουνούπι και ούτε να δείξει ενόχληση, αλλά ούτε και άμεσα συμπτώματα. Κι όμως, κινδυνεύει από σοβαρές ασθένειες, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από ένα και μόνο τσίμπημα, με την πιο συχνή να είναι η διροφιλαρίωση, γνωστή και ως “σκουλήκι της καρδιάς”. Εκτός από τον σκύλο προσβάλει και τη γάτα, τον λύκο, τον αλεπού και άλλα ζώα. Η νόσος προκαλείται από μικροσκοπικά σκουλήκια, τα οποία μεταφέρουν τα κουνούπια και με κάθε τσίμπημα και επαφή, μεταφέρουν στα ζώα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ο τετράποδος φίλος μας μπορεί να δεχτεί τσίμπημα από το κουνούπι και ούτε να δείξει ενόχληση, αλλά ούτε και άμεσα συμπτώματα. Κι όμως, κινδυνεύει από σοβαρές ασθένειες, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από ένα και μόνο τσίμπημα, με την πιο συχνή να είναι η διροφιλαρίωση, γνωστή και ως “σκουλήκι της καρδιάς”. Εκτός από τον σκύλο προσβάλει και τη γάτα, τον λύκο, τον αλεπού και άλλα ζώα. Η νόσος προκαλείται από μικροσκοπικά σκουλήκια, τα οποία μεταφέρουν τα κουνούπια και με κάθε τσίμπημα και επαφή, μεταφέρουν στα ζώα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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