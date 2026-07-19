Γιατί κρύβεται η γάτα μας σε σημεία του σπιτιού;
TOPETMOU

Γιατί κρύβεται η γάτα μας σε σημεία του σπιτιού;

Οι γάτες είναι ζώα που αγαπούν τον έλεγχο του περιβάλλοντός τους. Ένας προστατευμένος χώρος τις βοηθά να αισθάνονται ασφαλείς.

Γιατί κρύβεται η γάτα μας σε σημεία του σπιτιού;
Αν ζείτε με μια γάτα, πιθανότατα την έχετε δει να τρυπώνει μέσα σε χαρτόκουτα, χάρτινες σακούλες ή κάτω από τραπέζια και καρέκλες. Η τάση των γατών να αναζητούν μικρούς, κλειστούς χώρους αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της συμπεριφοράς τους.

Τι σημαίνει όμως όταν η γάτα αρχίζει να κρύβεται περισσότερο από το συνηθισμένο; Είναι απλώς μια φυσιολογική συνήθεια ή μήπως προσπαθεί να μας δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά;

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