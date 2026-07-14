Μπορεί ένας σκύλος να νιώσει ντροπή; Τι ακριβώς συμβαίνει
Μπορεί ένας σκύλος να νιώσει ντροπή; Τι ακριβώς συμβαίνει
Πολλές φορές η ένοχη συμπεριφορά του σκύλου μας είναι μία προσπάθεια να μας καλοπιάσει.
Μία από τις απορίες που έχουν πολλοί κηδεμόνες σκύλων είναι αν το ζώο τους μπορεί να νιώσει ντροπή. Γιατί πολλές φορές μας δίνει την εντύπωση πως ντρέπεται. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτό;
Αν τον δείτε να αποφεύγει την οπτική επαφή μαζί σας αφού ψαχούλεψε τα σκουπίδια ή να σας κοιτάζει με ένοχο βλέμμα αφού έχει κάνει κάποια ζημιά, είναι λογικό να σκεφτείτε ότι ντρέπεται για τη συμπεριφορά του. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
Αν μπορέσετε να καταλάβετε λίγο καλύτερα το πώς σκέφτεται ο σκύλος σας, θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε και καλύτερα μαζί του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Αν τον δείτε να αποφεύγει την οπτική επαφή μαζί σας αφού ψαχούλεψε τα σκουπίδια ή να σας κοιτάζει με ένοχο βλέμμα αφού έχει κάνει κάποια ζημιά, είναι λογικό να σκεφτείτε ότι ντρέπεται για τη συμπεριφορά του. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
Αν μπορέσετε να καταλάβετε λίγο καλύτερα το πώς σκέφτεται ο σκύλος σας, θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε και καλύτερα μαζί του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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