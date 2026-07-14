Τι μπορούν να μας μάθουν τα ζώα και η φύση για την ψυχική μας υγεία
Τι μπορούν να μας μάθουν τα ζώα και η φύση για την ψυχική μας υγεία
Υπάρχουν στιγμές που όλα μας πιέζουν. Η δουλειά, οι υποχρεώσεις, οι ειδοποιήσεις στο κινητό και η αίσθηση ότι η ημέρα δεν έχει αρκετές ώρες.
Και τότε συμβαίνει κάτι τόσο απλό, που σχεδόν δεν του δίνουμε σημασία. Ο σκύλος μας μάς κοιτάζει γεμάτος χαρά γιατί ήρθε η ώρα της βόλτας. Η γάτα κουλουριάζεται δίπλα μας και αρχίζει να γουργουρίζει. Ή βρισκόμαστε για λίγα λεπτά σε ένα πάρκο και ακούμε τα πουλιά να τραγουδούν.
Και με έναν σχεδόν μαγικό τρόπο, η ένταση μοιάζει να υποχωρεί. Είμαστε βέβαιοι πως το έχετε νιώσει. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να εξηγήσουν αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ενστικτωδώς.
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Και με έναν σχεδόν μαγικό τρόπο, η ένταση μοιάζει να υποχωρεί. Είμαστε βέβαιοι πως το έχετε νιώσει. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να εξηγήσουν αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ενστικτωδώς.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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