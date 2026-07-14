Πλατώνι διασώθηκε στο νησάκι Μονή στην Αίγινα - Με ποιο ζώο συγγενεύει
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Πλατώνι διασώθηκε στο νησάκι Μονή στην Αίγινα - Με ποιο ζώο συγγενεύει

Μια διάσωση με μεγάλο βαθμό δυσκολίας καλέστηκε να διαχειριστεί η ΑΝΙΜΑ τις προηγούμενες μέρες.

Πλατώνι διασώθηκε στο νησάκι Μονή στην Αίγινα - Με ποιο ζώο συγγενεύει
Το περιστατικό συνέβη στο νησάκι Μονή, απέναντι από την Αίγινα και αφορούσε ένα πλατώνι.

Ένα αρσενικό ενήλικο πλατώνι εντοπίστηκε και είχε μπλεχτεί στα κέρατά του ένα δίχτυ ψαρέματος. Αυτό ενοχλούσε αρκετά το ζώο, όμως δεν μπορούσε να προσεγγιστεί για να αφαιρεθεί. Κάτι τέτοιο δεν φαινόταν ασφαλές, εκείνη τη στιγμή, οπότε κλήθηκε η ΑΝΙΜΑ να επέμβει.

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