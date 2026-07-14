Σπάνια εικόνα: Φώκια απολαμβάνει τις βουτιές της στον Βαρνάβα
Σπάνια εικόνα: Φώκια απολαμβάνει τις βουτιές της στον Βαρνάβα
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν χθες στην παραλία Βαρνάβα. Μια Μεσογειακή Φώκια έκανε τις βουτιές της στα ρηχά.
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν χθες στην παραλία Βαρνάβα. Μια Μεσογειακή Φώκια έκανε τις βουτιές της στα ρηχά.
Η παραλία του Βαρνάβα βρίσκεται μόλις 50 χλμ από την Πλατεία Συντάγματος, στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο και είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αττικής, ανάμεσα στο Σέσι και τους Αγίους Αποστόλους.
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Η παραλία του Βαρνάβα βρίσκεται μόλις 50 χλμ από την Πλατεία Συντάγματος, στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο και είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αττικής, ανάμεσα στο Σέσι και τους Αγίους Αποστόλους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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