Μπορεί να φάει ο σκύλος τυρί; Τα είδη που απαγορεύονται
Πολλές φορές, για να μην πούμε πάντα, ο σκύλος μας λιγουρεύεται αυτά που τρώμε, ειδικά αν είναι ωμό ή ψημένο τυρί.
Οι λιχουδιές είναι το κερασάκι στην τούρτα στη διατροφή του τετράποδου φίλου μας. Πολλές φορές, για να μην πούμε πάντα, ο σκύλος μας λιγουρεύεται αυτά που τρώμε, ειδικά αν είναι ωμό ή ψημένο τυρί.
Ούτε εμείς, ούτε ο σκύλος μπορούμε να αρνηθούμε το λιωμένο τυρί που βγαίνει από το τοστ ή την πίτσα. Ή από τα πλατό που περιέχουν αλλαντικά, κριτσίνια, λαχανικά και φυσικά κάτι σε γραβιέρα, ροκφόρ, κλπ. Οι περισσότερες ανθρώπινες τροφές είναι ελκυστικές για τον σκύλο, επειδή δεν μπορεί να αντισταθεί ούτε στη μυρωδιά, ούτε όμως και στην περιέργεια να δει τι τρώμε. Όσο όμως κι αν αγαπάμε το κατοικίδιό μας, πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τη διατροφή του.
Επιτρέπεται λοιπόν να φάει ο σκύλος τυρί; Η απάντηση είναι “ναι”, αλλά με προϋποθέσεις.
