Οι ”Αδέσποτοι Άγγελοι Τανάγρας” κάνουν έκκληση για βοήθεια για τα ζώα που φροντίζουν
Η Φιλοζωική οργάνωση ''Αδέσποτοι Άγγελοι Τανάγρας'' ζητάει βοήθεια για τα πολλά αδέσποτα ζωάκια που φροντίζει.
Είναι συγκινητικός ο αγώνας και η αυτοθυσία των εθελοντών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με μοναδικό κοινό σκοπό να σώσουν τα αδέσποτα. Αυτή τη φορά οι εθελοντές της φιλοζωικής ”Αδέσποτοι Άγγελοι Τανάγρας” ζητούν τη βοήθειά μας.
Οι ανάγκες που έχουν τα αδέσποτα ζωάκια στους δρόμους δεν περιορίζονται μόνο στο φαγητό και το νερό, όπως ίσως φαντάζονται πολλοί. Τα ζώα χρειάζονται πολλά άλλα πράγματα, όπως στείρωση, αποπαρασίτωση, περίθαλψη, απαιτητικές θεραπείες, ειδικά αν έχουν πέσει θύματα κάποιου τροχαίου ή κακοποίησης.
