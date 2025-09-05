Οι ”Αδέσποτοι Άγγελοι Τανάγρας” κάνουν έκκληση για βοήθεια για τα ζώα που φροντίζουν
TOPETMOU

Οι ”Αδέσποτοι Άγγελοι Τανάγρας” κάνουν έκκληση για βοήθεια για τα ζώα που φροντίζουν

Η Φιλοζωική οργάνωση ''Αδέσποτοι Άγγελοι Τανάγρας'' ζητάει βοήθεια για τα πολλά αδέσποτα ζωάκια που φροντίζει.

Οι ”Αδέσποτοι Άγγελοι Τανάγρας” κάνουν έκκληση για βοήθεια για τα ζώα που φροντίζουν
Είναι συγκινητικός ο αγώνας και η αυτοθυσία των εθελοντών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με μοναδικό κοινό σκοπό να σώσουν τα αδέσποτα. Αυτή τη φορά οι εθελοντές της φιλοζωικής ”Αδέσποτοι Άγγελοι Τανάγρας” ζητούν τη βοήθειά μας.

Οι ανάγκες που έχουν τα αδέσποτα ζωάκια στους δρόμους δεν περιορίζονται μόνο στο φαγητό και το νερό, όπως ίσως φαντάζονται πολλοί. Τα ζώα χρειάζονται πολλά άλλα πράγματα, όπως στείρωση, αποπαρασίτωση, περίθαλψη, απαιτητικές θεραπείες, ειδικά αν έχουν πέσει θύματα κάποιου τροχαίου ή κακοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network