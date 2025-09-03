Έχιδνα: Αλήθειες και ψέματα για αυτό το τόσο παράξενο ζώο
Έχιδνα: Αλήθειες και ψέματα για αυτό το τόσο παράξενο ζώο
Οι έχιδνες χαρακτηρίζονται από το χαριτωμένο περπάτημά τους και τον ντροπαλό τους χαρακτήρα. Πόσα όμως γνωρίζετε πραγματικά για αυτές;
Από τα παλαιότερα είδη στη γη, οι έχιδνες ή ταχυγλωσσίδες είναι γνωστές ως ένα από τα πιο εμβληματικά ζώα της Αυστραλίας. Στην ελληνική μυθολογία η Έχιδνα ήταν ένα τέρας, το οποίο ήταν η μητέρα των σημαντικότερων τεράτων της μυθολογίας. Δεν είναι όμως αυτό το πλάσμα τόσο τρομακτικό όσο νομίζουμε.
Η Έχιδνα ήταν κόρη του Ουρανού και της Γαίας (ή της Κητούς ή ακόμη, σύμφωνα με μια άλλη παράδοση που διέσωσε ο Παυσανίας, της Στυγός και του Πείραντος). Είχε το πρόσωπο όμορφης γυναίκας και το σώμα ερπετού.
Εκ πρώτης όψεως τα ζώα αυτά μοιάζουν λόγω ρύγχους με τους μυρμηγκοφάγους της Νότιας Αμερικής καθώς και άλλα αγκαθοφόρα θηλαστικά, όπως οι σκαντζόχοιροι, παρόλο που οι δύο ομάδες δεν έχουν κοντινή συγγένεια. Οι έχιδνες χαρακτηρίζονται από το χαριτωμένο περπάτημά τους και τον ντροπαλό τους χαρακτήρα. Πόσα όμως γνωρίζετε πραγματικά για αυτές;
