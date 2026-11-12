Δεσποτόπουλος: Η Ελλάδα κέρδισε την παρτίδα για το καλώδιο χωρίς να ανοίξει μύτη - Αν η γαλλική διακοίνωση συνέφερε την Τουρκία, η Yeni Safak θα την είχε πρωτοσέλιδο