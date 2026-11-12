Δεσποτόπουλος: Η Ελλάδα κέρδισε την παρτίδα για το καλώδιο χωρίς να ανοίξει μύτη - Αν η γαλλική διακοίνωση συνέφερε την Τουρκία, η Yeni Safak θα την είχε πρωτοσέλιδο
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Δεσποτόπουλος: Η Ελλάδα κέρδισε την παρτίδα για το καλώδιο χωρίς να ανοίξει μύτη - Αν η γαλλική διακοίνωση συνέφερε την Τουρκία, η Yeni Safak θα την είχε πρωτοσέλιδο

Ο διεθνολόγος αναλύει στο Direct τη σημασία της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, τις αντιδράσεις της Τουρκίας και το ενδεχόμενο νέας πρόκλησης στην Ανατολική Μεσόγειο

Δεσποτόπουλος: Η Ελλάδα κέρδισε την παρτίδα για το καλώδιο χωρίς να ανοίξει μύτη - Αν η γαλλική διακοίνωση συνέφερε την Τουρκία, η Yeni Safak θα την είχε πρωτοσέλιδο
Τη σημασία της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία και την Αίγυπτο, τις κινήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις νέες ισορροπίες σε Ισραήλ και ΗΠΑ ανέλυσε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, μιλώντας στον Γιώργο Ευγενίδη και την εκπομπή Direct.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Δεσποτόπουλος εκτίμησε ότι η ελληνική πλευρά πέτυχε ένα σημαντικό διπλωματικό αποτέλεσμα, χωρίς να οδηγηθεί σε κλιμάκωση με την Τουρκία. «Η Ελλάδα κέρδισε αυτή την παρτίδα χωρίς να ανοίξει μύτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα αναγκάστηκε να αποδεχθεί μια ιδιαίτερα δυσάρεστη για την ίδια εξέλιξη.

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