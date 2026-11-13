Ληστές με καλάσνικοφ στο Παρίσι έκλεψαν κοσμηματοπωλείο ενώ γύρω τους περπατούσαν περαστικοί, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ληστεία Παρίσι Κοσμηματοπωλείο Καλάσνικοφ

Ληστές με καλάσνικοφ στο Παρίσι έκλεψαν κοσμηματοπωλείο ενώ γύρω τους περπατούσαν περαστικοί, δείτε βίντεο

Στόχος της ληστείας ήταν κοσμηματοπωλείο της De Beers στο δεύτερο διαμέρισμα του Παρισίου - Έφυγαν με κλοπιμαία αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Ληστές με καλάσνικοφ στο Παρίσι έκλεψαν κοσμηματοπωλείο ενώ γύρω τους περπατούσαν περαστικοί, δείτε βίντεο
11 ΣΧΟΛΙΑ
Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Γαλλία η ληστεία που διέπραξαν σε κοσμηματοπωλείο κουκουλοφόροι με καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Παρισιού.

Στο βίντεο από τη ληστεία με στόχο κοσμηματοπωλείο της De Beers στο δεύτερο διαμέρισμα, φαίνονται κάποιοι από τους μασκοφόρους ληστές με τα καλάσνικοφ να φυλάνε τσίλιες έξω από το κατάστημα ενώ γύρω τους βρίσκονται δεκάδες ανυποψίαστοι περαστικοί.



Μετά από κάποια λεπτά οι ληστές διέφυγαν με μοτοσικλέτες.



Η ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 11:15 το πρωί της Πέμπτης, στην οδό Rue de la Paix, κοντά στην Place Vendôme, ένα κέντρο πολυτελών κοσμηματοπωλείων.

Κλείσιμο
Εκπρόσωπος του ομίλου De Beers δήλωσε στο Asscociated Press ότι «δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί» και ότι το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να διευκολυνθούν οι έρευνες.

Εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών Alliance στο Παρίσι, δήλωσε ότι οι δράστες ήταν τέσσερις και μέσα σε λίγα λεπτά έκλεψαν κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης