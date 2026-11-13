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Ληστές με καλάσνικοφ στο Παρίσι έκλεψαν κοσμηματοπωλείο ενώ γύρω τους περπατούσαν περαστικοί, δείτε βίντεο
Ληστές με καλάσνικοφ στο Παρίσι έκλεψαν κοσμηματοπωλείο ενώ γύρω τους περπατούσαν περαστικοί, δείτε βίντεο
Στόχος της ληστείας ήταν κοσμηματοπωλείο της De Beers στο δεύτερο διαμέρισμα του Παρισίου - Έφυγαν με κλοπιμαία αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Γαλλία η ληστεία που διέπραξαν σε κοσμηματοπωλείο κουκουλοφόροι με καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Παρισιού.
Στο βίντεο από τη ληστεία με στόχο κοσμηματοπωλείο της De Beers στο δεύτερο διαμέρισμα, φαίνονται κάποιοι από τους μασκοφόρους ληστές με τα καλάσνικοφ να φυλάνε τσίλιες έξω από το κατάστημα ενώ γύρω τους βρίσκονται δεκάδες ανυποψίαστοι περαστικοί.
Μετά από κάποια λεπτά οι ληστές διέφυγαν με μοτοσικλέτες.
Η ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 11:15 το πρωί της Πέμπτης, στην οδό Rue de la Paix, κοντά στην Place Vendôme, ένα κέντρο πολυτελών κοσμηματοπωλείων.
Εκπρόσωπος του ομίλου De Beers δήλωσε στο Asscociated Press ότι «δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί» και ότι το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να διευκολυνθούν οι έρευνες.
Εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών Alliance στο Παρίσι, δήλωσε ότι οι δράστες ήταν τέσσερις και μέσα σε λίγα λεπτά έκλεψαν κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Στο βίντεο από τη ληστεία με στόχο κοσμηματοπωλείο της De Beers στο δεύτερο διαμέρισμα, φαίνονται κάποιοι από τους μασκοφόρους ληστές με τα καλάσνικοφ να φυλάνε τσίλιες έξω από το κατάστημα ενώ γύρω τους βρίσκονται δεκάδες ανυποψίαστοι περαστικοί.
Armed with Kalashnikovs, they robbed a diamond jewelry store in the center of Paris. €1 million stolen. In broad daylight, in the heart of Europe. This is not a movie. This is Paris, November 2026. pic.twitter.com/v9XZFIxzvL— RadioGenoa (@RadioGenoa) November 13, 2026
Μετά από κάποια λεπτά οι ληστές διέφυγαν με μοτοσικλέτες.
Η ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 11:15 το πρωί της Πέμπτης, στην οδό Rue de la Paix, κοντά στην Place Vendôme, ένα κέντρο πολυτελών κοσμηματοπωλείων.
Εκπρόσωπος του ομίλου De Beers δήλωσε στο Asscociated Press ότι «δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί» και ότι το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να διευκολυνθούν οι έρευνες.
Εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών Alliance στο Παρίσι, δήλωσε ότι οι δράστες ήταν τέσσερις και μέσα σε λίγα λεπτά έκλεψαν κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
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