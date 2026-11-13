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Μετεγγραφές φοιτητών: Ανοίγουν οι αιτήσεις για εξαιρετικές περιπτώσεις, πότε επιτρέπεται η μετακίνηση σε άλλο τμήμα
Μετεγγραφές φοιτητών: Ανοίγουν οι αιτήσεις για εξαιρετικές περιπτώσεις, πότε επιτρέπεται η μετακίνηση σε άλλο τμήμα
Ανοιχτή έως τις 18 Νοεμβρίου στις 14:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα – Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται
Οι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, υποβάλλονται από σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14.00, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.
Η διαδικασία αφορά στους ενδιαφερόμενους φοιτητές που φοιτούν σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου για τη λήψη πρώτου πτυχίου. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφές), χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ (πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ).
Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατ ' εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.
Στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.
Η ανωτέρω διαδικασία ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α ́), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β ́ 4806) υπουργικής απόφασης.
Η διαδικασία αφορά στους ενδιαφερόμενους φοιτητές που φοιτούν σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου για τη λήψη πρώτου πτυχίου. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφές), χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ (πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ).
Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατ ' εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.
Στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.
Η ανωτέρω διαδικασία ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α ́), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β ́ 4806) υπουργικής απόφασης.
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