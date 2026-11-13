Ορκίστηκαν οι τρεις νέοι υφυπουργοί Σπανάκης, Λιάκος και Βαρτζόπουλος μετά τις αλλαγές στην κυβέρνηση
Ορκίστηκαν οι τρεις νέοι υφυπουργοί Σπανάκης, Λιάκος και Βαρτζόπουλος μετά τις αλλαγές στην κυβέρνηση
Η τελετή πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11) στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα που αποφάσισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η τελετή πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.
Οι αλλαγές αφορούν τρία πρόσωπα και προέκυψαν μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης. Πρόκειται για μία μετακίνηση, μία νέα είσοδο στην κυβέρνηση και μία επιστροφή.
Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Σπανάκης μετακινήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών στο υπουργείο Ανάπτυξης, όπου αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Τη θέση του στο υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Βαγγέλης Λιάκος, ο οποίος εισέρχεται για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα. Παράλληλα, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας, αναλαμβάνοντας εκ νέου την αρμοδιότητα της ψυχικής υγείας, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας, αυτό περνά απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, αντί να ανατεθεί στον νέο υφυπουργό.
Όπως είχε εξηγήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η Βιομηχανία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο χαρτοφυλάκιο και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να υπαχθεί απευθείας στον υπουργό.
Οι αλλαγές αφορούν τρία πρόσωπα και προέκυψαν μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης. Πρόκειται για μία μετακίνηση, μία νέα είσοδο στην κυβέρνηση και μία επιστροφή.
Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Σπανάκης μετακινήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών στο υπουργείο Ανάπτυξης, όπου αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Τη θέση του στο υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Βαγγέλης Λιάκος, ο οποίος εισέρχεται για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα. Παράλληλα, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας, αναλαμβάνοντας εκ νέου την αρμοδιότητα της ψυχικής υγείας, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας, αυτό περνά απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, αντί να ανατεθεί στον νέο υφυπουργό.
Όπως είχε εξηγήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η Βιομηχανία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο χαρτοφυλάκιο και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να υπαχθεί απευθείας στον υπουργό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα