Το Search περνά στην εποχή της AI: Η Cloudevo στη Βαρκελώνη για την Google

“Google Search is becoming AI Search. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που αναδεικνύεται αυτές τις ημέρες στη Βαρκελώνη, όπου η Google Search Team διοργανώνει το πρώτο multi-day Google Search event στην Ευρώπη. Η Cloudevo βρίσκεται εκεί, έπειτα από πρόσκληση του παγκόσμιου τεχνολογικού κολοσσού, συμμετέχοντας σε μια συζήτηση που αφορά το επόμενο κεφάλαιο του Search.

Η εξέλιξη που παρουσιάζεται δεν αφορά απλώς την ενσωμάτωση περισσότερων λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης στη μηχανή αναζήτησης. Αντίθετα, σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή στον ίδιο τον ρόλο του Search.

Για χρόνια, η αναζήτηση βασιζόταν σε ένα σχετικά ξεκάθαρο μοντέλο: ο χρήστης διατύπωνε ένα ερώτημα, το σύστημα εντόπιζε και ταξινομούσε σχετικές πληροφορίες και στη συνέχεια παρουσίαζε μια σειρά αποτελεσμάτων. Το μοντέλο αυτό εξελίσσεται. Η αναζήτηση γίνεται πλέον περισσότερο conversational, contextual και intelligent, με την AI να διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην κατανόηση του intent, στη σύνδεση διαφορετικών πηγών και στη σύνθεση απαντήσεων.

Η αλλαγή αυτή επηρεάζει αναπόφευκτα και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν την online παρουσία τους.

Το αναζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο την κατάκτηση μιας θέσης στα αποτελέσματα. Η ποιότητα και η δομή των δεδομένων, το context, η συνδεσιμότητα της πληροφορίας και η δυνατότητα ενός οργανισμού να γίνεται κατανοητός από AI systems αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Αυτό είναι και το σημείο όπου το Search Intelligence συναντά το Data, το AI και την τεχνολογία.

Για την Cloudevo, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί συνέχεια μιας πορείας που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Με 15+ χρόνια εμπειρίας σε SEO, Search και Search Technology, η εταιρεία έχει αναπτύξει βαθιά τεχνογνωσία γύρω από το Search οικοσύστημα. Τα τελευταία 3+ χρόνια, η δραστηριότητα αυτή έχει επεκταθεί ενεργά στους τομείς του AI Search, AI Visibility και Generative Search.

Η προσέγγιση της Cloudevo δεν περιορίζεται επομένως στο παραδοσιακό SEO. Projects που συνδυάζουν Search, Data, AI αντιμετωπίζουν το digital visibility ως ένα ευρύτερο και περισσότερο σύνθετο τεχνολογικό ζήτημα.

Η παρουσία της Cloudevo στη Βαρκελώνη προσφέρει την ευκαιρία για άμεση επαφή με τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το Search, αλλά και για ανταλλαγή γνώσης με τις ομάδες που βρίσκονται πίσω από τη συγκεκριμένη μετάβαση.

Η αλλαγή αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Οι χρήστες δεν αναζητούν απλώς πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν στο παρελθόν. Και τα συστήματα Search δεν περιορίζονται στην εμφάνιση αποτελεσμάτων. Η αναζήτηση, πλέον, γίνεται όλο και περισσότερο μια διαδικασία κατανόησης, σύνθεσης και παραγωγής απαντήσεων.