Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των iPhone: Εκατομμύρια συσκευές εκτεθειμένες επειδή δεν έχουν κάνει αναβάθμιση

Η καθυστέρηση στις αναβαθμίσεις αφήνει εκατομμύρια συσκευές χωρίς προστασία απέναντι σε γνωστές απειλές και ότι οι επιτιθέμενοι συχνά στοχεύουν ακριβώς όσους δεν ενημερώνουν εγκαίρως το λογισμικό τους