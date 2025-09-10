Μελέτη από την IWG: H γενιά Ζ εκπαιδεύει τους μεγαλύτερους στην τεχνητή νοημοσύνη

Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους (53%) ισχυρίζονται ότι η ΤΝ τους βοηθά να πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα, ενώ το 64% πιστεύει ότι συμβάλλει στην ομαλότερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου εργασίας.Οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται και τις προκλήσεις. Τα δύο τρίτα (63%) ανησυχούν ότι η μη εξοικείωση με τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης ενδέχεται να επιβραδύνει την επαγγελματική τους πορεία, ενώ το 61% εκτιμά ότι όσοι δεν την υιοθετούν κινδυνεύουν να μείνουν πίσω. Παρόλα αυτά, η γενική τάση είναι προς τη συλλογική και χωρίς αποκλεισμούς αναβάθμιση δεξιοτήτων: το 51% των εργαζομένων θεωρεί ότι η ΤΝ βοηθά στη γεφύρωση του γενεακού χάσματος και περισσότεροι από τους μισούς μοιράζονται τακτικά τις γνώσεις τους γύρω από την ΤΝ με συναδέλφους, ποσοστό που φτάνει το 66% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών.Ο Mark Dixon, Διευθύνων Σύμβουλος & Ιδρυτής της IWG, (International Workplace Group (IWG), που αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα εργασίας στον κόσμο, βοηθώντας επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να εργάζονται πιο παραγωγικά και αποτελεσματικά,δήλωσε: «Ο κόσμος της εργασίας εξελίσσεται ραγδαία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ιδιαίτερα στην ΤΝ, ενισχύουν την παραγωγικότητα, δημιουργούν νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και συνδέουν διαφορετικές εμπειρίες μεταξύ γενεών. Αυτά τα σημαντικά οφέλη, που προκύπτουν από την αξιοποίηση της ΤΝ συμβάλλουν στη δημιουργία πιο ευέλικτων ομάδων που συνδέονται μεταξύ τους και είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής. Οι νεότερες γενιές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο καθώς μοιράζονται τις ψηφιακές τους δεξιότητες με τους συναδέλφους τους, γεγονός που βελτιώνει την απόδοση και αναδεικνύει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες».