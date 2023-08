Samsung Galaxy S23: Χαρακτηριστικά, τιμές και… εκπτώσεις

Κλείσιμο

Ενσωματώνοντας το DNA της σειράς Samsung Galaxy Note και τη δυνατότητα υπογραφής της σειράς Galaxy S με την πρωτοποριακή κάμερα της, η Samsung δημιούργησε το πιο επικό smartphone, προσφέροντας μια απόλυτη premium εμπειρία χρήστη. Πρόκειται για τη νέα σειράπου κυκλοφορεί με τρία ολοκαίνουρια μοντέλα: ΤοκαιΤα Galaxy S23, S23 Plus και S23 Ultra μοιράζονται χαρακτηριστικά όπως το One UI 5.1, τέσσερις σημαντικές αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος (και πέντε χρόνια ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας), μια βαθμολογία IP68, ασύρματη φόρτιση 15W και Gorilla Glass Victus 2.Και οι τρεις συσκευές Galaxy S23, συμπεριλαμβανομένου του βασικού μοντέλου, τροφοδοτούνται από το Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, μια υπερχρονισμένη έκδοση του chipset Snapdragon 8 Gen 2.Αυτό το chipset είναι χρονισμένο στα 3,36 GHz σε σύγκριση με την ταχύτητα ρολογιού των 3,19 GHz του τυπικού SoC, ενώ υπάρχει επίσης αναβάθμιση GPU από 680 MHz σε 719 MHz. Είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό συνεπάγεται μια αρκετά σημαντική αναβάθμιση απόδοσης και αποδοτικότητας σε σχέση με τον επεξεργαστή Snapdragon 8 Gen 1 της σειράς Galaxy S22Οι εξαιρετικά βελτιωμένες επιδόσεις δεν θα ήταν πραγματικότητα χωρίς την μνήμη RAM, που ξεκινάει από τα 8GB για όλα τα μοντέλα Galaxy S23 (128GB/256GB), S23+ (256GB/512GB) και S23 Ultra για την έκδοση των 256GB, και φτάνει τα 12GB για την έκδοση του S23 Ultra με τα 512GB και 1TB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου.Τα Galaxy S23 και S23+ προσφέρουν επίπεδες οθόνες στις 6,1 και 6,6 ίντσες αντίστοιχα. Για την καλύτερη εμπειρία θέασης που σας προσφέρει επίσης βελτιωμένη άνεση, η οθόνη του Galaxy S23 είναι τώρα πιο φωτεινή από ποτέ για να ταιριάζει με αυτή του Galaxy S23+ και του Galaxy S23 Ultra.Το S23 Ultra προσφέρει το πιο προηγμένο σύστημα κάμερας της Samsung Galaxy, προσαρμοσμένο για σχεδόν οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και σχεδιασμένο για να αποδίδει απίστευτες λεπτομέρειες.Οι βελτιωμένες δυνατότητες Nightography μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο η σειρά Galaxy S23 βελτιστοποιεί τις φωτογραφίες και τα βίντεο σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών περιβάλλοντος.Η κάμερα selfie του Galaxy S23 Ultra είναι η πρώτη κάμερα selfie Super HDR της Samsung που διαθέτει ένα νέο προηγμένο AI βασισμένο σε αντικείμενα που μπορεί να αναλύσει κάθε λεπτομέρεια στο κάδρο, αντανακλώντας προσεκτικά τα δυναμικά χαρακτηριστικά του θέματος στις εικόνες που τραβήχτηκαν.Ομως και τακαιδιαθέτουν και τα δύο δυνατότητες Super HDR, με γρήγορη αυτόματη εστίαση, άλμα από 30fps σε 60fps, προσφέροντας πολύ καλύτερες selfies και βίντεο.Λήψεις επαγγελματικού επιπέδου με αυθεντικά χρώματα και κάθε λεπτομέρεια, χάρη στην κύρια κάμερα 50MP,τους εκπληκτικούς φακούς της συσκευής και την τεχνολογία ΑΙ προσφέρει το Samsung Galaxy S23 plus.Απολαύστε ατέλειωτες ώρες gaming ή κάντε streaming οπουδήποτε με την προσαρμοστική ορατότητα που παρέχει βέλτιστο χρώμα και φωτεινότητα, σε κάθε φωτισμό. Τα προσαρμοστικά 120Hz εξομαλύνουν την κύλιση, ενώ η ασπίδα Eye Comfort Shield εμποδίζει τα μάτια σας να κουραστούν, ακόμη και όταν βλέπετε στο σκοτάδι.