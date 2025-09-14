Eurobasket 2025: Το «ντου» Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Τσαρτσαρή και η αγκαλιά στον Σπανούλη
Eurobasket 2025: Το «ντου» Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Τσαρτσαρή και η αγκαλιά στον Σπανούλη
Το 2005 ως συμπαίκτες πανηγύρισαν μαζί το χρυσό στο Βελιγράδι και σήμερα Θοδωρής Παπαλουκάς, Δημήτρης Διαμαντίδης και Κώστας Τσαρτσαρής ήταν στην κερκίδα για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Βασίλη Σπανούλη να οδηγεί την Εθνική ξανά στο βάθρο...
Την ώρα του αγώνα η κάμερα συχνά, πυκνά «περνούσε» από το σημείο στο οποίο είχαν πάρει από νωρίς τις θέσεις τους ο Θοδωρής Παπαλουκάς, Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής.
Οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ και της Εθνικής ομάδας, δεν μπορούσαν να λείψουν από αυτό το ιστορικό ματς με τους Φινλανδούς, το οποίο έζησαν με απίστευτη αγωνία και στο τέλος δεν άντεξαν...
Με το που τελείωσε το θρίλερ του μικρού τελικού μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισαν σαν μικρά παιδιά, αγκαλιάζοντας τον άλλοτε συμπαίκτη τους Βασίλη Σπανούλη.
Οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ και της Εθνικής ομάδας, δεν μπορούσαν να λείψουν από αυτό το ιστορικό ματς με τους Φινλανδούς, το οποίο έζησαν με απίστευτη αγωνία και στο τέλος δεν άντεξαν...
Με το που τελείωσε το θρίλερ του μικρού τελικού μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισαν σαν μικρά παιδιά, αγκαλιάζοντας τον άλλοτε συμπαίκτη τους Βασίλη Σπανούλη.
Theodoros Papaloukas and Dimitris Diamantidis were among the first to congratulate Vassilis Spanoulis on winning the bronze medal 😁🥉 #EuroBasket pic.twitter.com/TKVO0hpqDI— BasketNews (@BasketNews_com) September 14, 2025
Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο
Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας για επίθεση σε αστυνομικό
Ποιοι «άκουσαν» τα μέτρα Μητσοτάκη: Διπλό γκάλοπ της Marc πριν και μετά τη ΔΕΘ - Πήρε 1,7 μονάδες η ΝΔ και πήγε στο 31%
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα