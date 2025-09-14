Eurobasket 2025: Το «ντου» Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Τσαρτσαρή και η αγκαλιά στον Σπανούλη
Το 2005 ως συμπαίκτες πανηγύρισαν μαζί το χρυσό στο Βελιγράδι και σήμερα Θοδωρής Παπαλουκάς,  Δημήτρης Διαμαντίδης και Κώστας Τσαρτσαρής ήταν στην κερκίδα για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Βασίλη Σπανούλη να οδηγεί την Εθνική ξανά στο βάθρο...

Την ώρα του αγώνα η κάμερα συχνά, πυκνά «περνούσε» από το σημείο στο οποίο είχαν πάρει από νωρίς τις θέσεις τους ο Θοδωρής Παπαλουκάς, Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής.

Οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ και της Εθνικής ομάδας, δεν μπορούσαν να λείψουν από αυτό το ιστορικό ματς με τους Φινλανδούς, το οποίο έζησαν με απίστευτη αγωνία και στο τέλος δεν άντεξαν...

Με το που τελείωσε το θρίλερ του μικρού τελικού μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισαν σαν μικρά παιδιά, αγκαλιάζοντας τον άλλοτε συμπαίκτη τους Βασίλη Σπανούλη.


Best of Network