Αταμάν: «Στεναχώρησα κάποιους φίλους μου στην Ελλάδα, κερδίσαμε όμως δίκαια»
EUROBASKET 2025
Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν μετά τη μεγάλη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket

Η Τουρκία ήταν καταιγιστική απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, την οποία διέλυσε με 94-68 και πέρασε δίκαια στον τελικό του Eurobasket

Ο Εργκίν Αταμάν αμέσως μετά το ματς ανέφερε ότι στεναχώρησε κάποιους φίλους του στην Ελλάδα, ενώ τόνισε ότι η εξαιρετική άμυνα πάνω στο Γιάννη έδωσε τη νίκη στην Τουρκία. 

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τούρκος προπονητής:

«Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που έβλεπαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Παίξαμε καλή άμυνα, σταματήσαμε τον Γιάννη και άλλους παίκτες-κλειδιά, όπως τον Σλούκα και τον Τολιόπουλο. Στην επίθεση παίξαμε τέλεια, πήραμε μία σπουδαία νίκη κόντρα σε μία απίστευτη ομάδα.

Ξέραμε ότι ο Γιάννης θα προστατεύσει τη ρακέτα, είχα πει στον Οσμάνι να πάρει τα ελεύθερα σουτ που θα βρει και βρήκε αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, αν παίξουμε έτσι θα κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τον πρώτο τίτλο της Τουρκίας σε Ευρωμπάσκετ», είπε αναλυτικά.

