Αταμάν: «Στεναχώρησα κάποιους φίλους μου στην Ελλάδα, κερδίσαμε όμως δίκαια»

Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν μετά τη μεγάλη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket