Eurobasket 2025: Δίχως Γαλλία και Ισπανία στα προημιτελικά ύστερα από 40 χρόνια
Η Γεωργία έχει αποδειχθεί ο κακός δαίμονας των μεγάλων στο Eurobasket 2025, αφού μετά την Ισπανία, την οποία κέρδισε και την απέκλεισε, τώρα και η Γαλλία έπεσε «θύμα» της παρέας του Σενγκέλια
Η Γαλλία έπεσε θύμα έκπληξης στο Eurobasket 2025 και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.
Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, τα προημιτελικά του EuroBasket 2025 διεξάγονται χωρίς την παρουσία της Γαλλίας και της Ισπανίας, δύο από τις πιο ισχυρές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Η Γεωργία ήταν αυτή που προσέθεσε ακόμα μια έκπληξη στη διοργάνωση, αποκλείοντας με 80-70 τη Γαλλία στη φάση των “16”, ενώ η Ισπανία είχε ήδη γνωρίσει τον πρόωρο αποκλεισμό της από τους ομίλους.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική αλλαγή στο σκηνικό της διοργάνωσης, καθώς οι παραδοσιακές υπερδυνάμεις λείπουν από τη συνέχεια, ανοίγοντας το δρόμο για νέες ομάδες να διεκδικήσουν την κορυφή.
Συγκεκριμένα για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1985 καμία από τις δύο ομάδες δεν βρίσκεται στη φάση των προημιτελικών.
1. La France et l'Espagne ne disputeront pas les quarts de finale de l'#EuroBasket pour la première fois depuis l'introduction de ce stade dans la compétition (1985). Révolution.#FRAGEO pic.twitter.com/BlnzckOz2q— OptaJean (@OptaJean) September 7, 2025
