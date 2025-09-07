Δεύτερο «μπαμ» στο Eurobasket 2025: Η Γεωργία κέρδισε 80-70 την Γαλλία και προκρίθηκε πανηγυρικά στα προημιτελικά - Βίντεο
Η Γεωργία θα συναντήσει στον προημιτελικό την Φινλανδία που το Σάββατο απέκλεισε την Σερβία
Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας από την Φινλανδία η Γεωργία επικράτησε 80-70 της Γαλλίας στον 6ο αγώνα της φάσης των «16» και συνεχίζει στους «8».
Η Γεωργία που ήταν στον όμιλο της Ελλάδας έκανε την έκπληξη και θα παίξει στον προημιτελικό με την Φινλανδία.
SAKARTVELO ADVANCE TO THE #EUROBASKET QUARTER-FINALS FOR THE FIRST TIME IN HISTORY 🇬🇪 pic.twitter.com/jhge0hL5tK— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
MOOD IN GEORGIA RIGHT NOW 🇬🇪 #EUROBASKET pic.twitter.com/lCsvqr5qWq— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
GOGA WITH A HUGE REJECTION 😨#EuroBasket pic.twitter.com/azWXuBMeqq— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Γαλλία – Γεωργία: Το ματς
Η Γεωργία, παρά το γεγονός ότι είχε τον ρόλο του αουτσάιντερ πριν την έναρξη του αγώνα, ήταν εκείνη που μπόρεσε να μπει πιο δυνατά. Στα μισά της πρώτης περιόδου ήταν μπροστά με double score (14-7). Η Γαλλία φάνηκε να βρίσκεται τρόπο ώστε να μειώσει, ωστόσο η Γεωργία παρέμεινε μπροστά και τελείωσε την αρχική περίοδο με 24-20.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η εικόνα του παιχνιδιού παρέμεινε η ίδια με εκείνη του πρώτου. Η Γαλλία βρισκόταν πίσω στο σκορ σε απόσταση ενός καλαθιού συνήθως, πήρε σε κάποια φάση το προβάδισμα αλλά η Γεωργία ήταν εκείνη που πήγε στα αποδυτήρια με το 38-37 υπέρ της.
Οι «τρικολόρ» φαινόταν να μην μπορούν να βρουν καθόλου στόχο από μακριά καθώς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχαν μόλις 2/12 τρίποντα.
Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, η Γαλλία φάνηκε να μπαίνει πιο αποφασιστικά με τον Φρανσίσκο μάλιστα να σημειώνει τρίποντο. Η Γεωργία ωστόσο έδειξε ότι και εκείνη ήταν αποφασισμένη. Παρά τα πολλά αλλεπάλληλα λάθη που γίνονταν, η Γεωργία συνέχισε να έχει το πάνω χέρι και πήγε στο τελευταίο δεκάλεπτο με το 58-54 υπέρ της.
Εκεί η Γεωργία έφτασε αρχικά στο +9 η Γεωργία αλλά η Γαλλία με μεγάλα καλάθια μείωσε ξανά τη διαφορά. Στα 4:15 η Γαλλία έκανε το 66-6 αλλά ο Μπόλντγουιν με δύσκολη ενέργεια κράτησε μπροστά τη Γεωργία, με τον Οκόμπο να κάνει το 68-68.
Μπαίνοντας στο τελευταίο τρίλεπτο, ο Σενγκέλι βρήκε νέο τρίποντο για το 71-68 ενώ λίγο αργότερα ο Μπιτάτζε με τάπα έδωσε την ευκαιρία να βγει στην επίθεση, εκεί όπου ο Μπόλντγουιν πήρε τρεις βολές, ευστοχώντας σε όλες για το 74-68.
Στο 1:04 λεπτά πριν το τέλος, ο Σενγκέλια έβαλε μία βολή για το 75-70, η Γαλλία ήταν άστοχη και 45” πριν το τέλος άρχισε το παιχνίδι των βολών. Η Γεωργία παρέμεινε μπροστά και πήρε τη πανηγυρική πρόκριση με 80-70.
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80
ΓΑΛΛΙΑ (Φρεντερίκ Φουτό): Φρανσίσκο 14 (3), Οκόμπο 9 (1), Λουβαβού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 12 (1), Κορντινιέ 4, Μάλεντον 4, Τζαϊτέ 10, Ριζασέ 7 (1), Χόαρντ 8, Κουλιμπαλί
ΓΕΩΡΓΙΑ (Αλεξάνταρ Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (2), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 6 (2), Σερμαντίνι 3, Σανάτζε, Σενγκέλια 24 (3), Μπιτάτζε 8, Μπάλντουιν 24 (3), Οτσχικίτζε
