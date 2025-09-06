Κώστας Αντετοκούνμπο: Είμαστε έτοιμοι για τον Άβντιγια, μας ενδιαφέρει το Ισραήλ και όχι η Λιθουανία

Βασίλης Τολιόπουλος και ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησαν μετά την προπόνηση του Σαββάτου στη Ρίγα για το νοκ άουτ παιχνίδι της Κυριακής (21:45) της Ελλάδας με το Ισραήλ στη φάση των "16" του Eurobasket.

Κώστας Αντετοκούνμπο: «Μιλήσαμε για πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε κόντρα στο Ισραήλ. Έχουμε και αύριο μια προπόνηση πριν το ματς. Είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι και είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι.

Το Ισραήλ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο fight break και πρέπει να τους σταματήσουμε. Από την πλευρά μας, εμείς πρέπει να κάνουμε επιθετικά σωστά διαβάσματα γιατί χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη άμυνα.

Σίγουρα, ο Άβντιγια είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ευρωμπάσκετ. Έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ πάνω σε αυτόν τον παίκτη και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να τον μαρκάρουμε».

Δεν σκεφτόμαστε τη νίκη της Λιθουανίας επί της Λετονίας. Δεν έχω καμία σκέψη, πρώτα το Ισραήλ».

Βασίλης Τολιόπουλος: «Το Ισραήλ είναι μια ομάδα που παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο, προσπαθεί να έχει πολλές κατοχές και να βάζει κοντά στους 90 πόντους. Εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά το σκορ τους, να προσέξουμε την άμυνά μας και σίγουρα να χτυπήσουμε στο τρανζίσιον.

Όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα είναι ικανοί στο να διαβάσουν την κάθε αλλαγή άμυνας. Αυτό πρέπει να γίνεται μέσα στο παιχνίδι, για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε.

Ξέραμε ότι θα γίνουν και καλά και κακά παιχνίδια. Μπορεί να έρθει μια ήττα που δεν περιμένεις, αλλά το θετικό είναι ότι αντιδράσαμε, κάναμε μια νίκη απέναντι στην Ισπανία σε ένα παιχνίδι που είχε μεγάλη πίεση και για τους δύο. Καταφέραμε παρότι η Ισπανία γύρισε από το -15 να μείνουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας και πιστεύω πως η νίκη θα μας βοηθήσει για τη συνέχεια.

Κρατάμε σίγουρα την καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Παρότι η Ισπανία επέστρεψε, εμείς καταφέραμε να έχουμε καθαρό μυαλό και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα πρέπει να τα κρατήσουμε από αυτό το ματς».





Ειδήσεις σήμερα:



«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης



Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους



70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης

