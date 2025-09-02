Τεράστια απώλεια για την Λιθουανία - Ρήξη χιαστού ο Γιοκουμπάιτις
Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η ομάδα της Λιθουανίας καθώς ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου με αποτέλεσμα να χάσει όλη τη φετινή σεζόν
Ο τραυματισμός του Ρόκας Γιοκουμπάιτις λίγο πριν το φινάλε του αγώνα με τη Φινλανδία είναι πολύ σοβαρός και ο έμπειρος άσος κινδυνεύει να χάσει όλη τη σεζόν.
Όπως αποκαλύπτει το Basketnews.com ο 24χρονος γκαρντ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο. Ο ίδιος αναμένεται να ταξιδέψει στο Μόναχο για περαιτέρω εξετάσεις, ωστόσο όπως γίνεται αντιληπτό, αν δεν αλλάξει κάτι στη διάγνωση, αυτό σημαίνει ότι ο θα χάσει το υπόλοιπο τουρνουά ενώ θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα και για τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία θα στερηθεί τη βοήθειά του στο μεγαλύτερο μέρος της επερχόμενης σεζόν.
Ο βασικός πόιντ γκαρντ της Λιθουανίας είχε αποχωρήσει 8 λεπτά πριν το φινάλε, αφού σε προσπάθειά του να κάνει λέι απ, κόλλησε το πόδι του. Ο Γιοκουμπάιτις έφυγε σφαδάζοντας και ξάπλωσε πίσω από τον πάγκο της Λιθουανίας, με το πρόβλημα να φαίνεται πως είναι στο αριστερό του γόνατο. Το ιατρικό τιμ των Λιθουανών τον βοήθησε να πάει κουτσαίνοντας στα αποδυτήρια
Στα παιχνίδια που πρόλαβε να παίξει, είχε κατά μέσο όρο από 17,3 πόντους με 2,5 ριμπάουντ και 8,5 ασίστ σε 24,2 λεπτά εντός παρκέ.
Lithuanian star point guard Rokas Jokubaitis faces a serious knee injury, per @Urbodo 🙏 #EuroBasket— BasketNews (@BasketNews_com) September 2, 2025
More details: https://t.co/8QK0JtME1n pic.twitter.com/FSHB749vpp
