Τεράστια απώλεια για την Λιθουανία - Ρήξη χιαστού ο Γιοκουμπάιτις

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η ομάδα της Λιθουανίας καθώς ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου με αποτέλεσμα να χάσει όλη τη φετινή σεζόν