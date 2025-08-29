Eurobasket 2025: Το... βιολί τους οι Σρέντερ-Βάγκνερ, η Γερμανία εύκολα 105-83 την Σουηδία
Eurobasket 2025: Το... βιολί τους οι Σρέντερ-Βάγκνερ, η Γερμανία εύκολα 105-83 την Σουηδία
Η Γερμανία δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2/2 στο Eurobasket 2025
Ένα από τα φαβορί για το βάθρο και το χρυσό μετάλλιο είναι η Γερμανία και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στα δύο πρώτα της ματς στο Eurobasket 2025. Η ομάδα του Μούμπρου (που δεν κάθεται στον πάγκο λόγω λοίμωξης και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει) επικράτησε με 105-83 της Σουηδίας και με αυτόν τον τρόπο έκανε το 2/2 στη διοργάνωση. Στο 2-0 οι Γερμανοί, στο 0-2 οι Σκανδιναβοί.
Για τους νικητές ο Ντένις Σρέντερ τελείωσε το ματς με 23 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Φραντζ Βάγκνερ είχε 21 πόντους. Στον αντίποδα πρώτος σκόρερ των Σουηδών ήταν ο Πάντζαρ με 18 πόντους, ενώ δεν έπαιξε ο Λάρσον των Χιτ.
Το ματς
H Γερμανία ήταν σε θέση οδηγού από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 24-14. Το φαβορί της αναμέτρησης δεν δυσκολεύτηκε να πατήσει το γκάζι μέχρι το ημίχρονο και να πάει στα αποδυτήρια με το 59-42. Η Σουηδία δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Γερμανών, με τον Πάντζαρ να είναι ο μόνος που στεκόταν στο ύψος της περίστασης.
Ο Τάις εκτόξευσε τη διαφορά για το 68-48 στο 23', ενώ ο Φραντζ Βάγκνερ έκανε το 84-61 στο 29'. Οι Σουηδοί δεν είχαν την ποιότητα και τις λύσεις να επιστρέψουν. Mε το καλάθι του Σρέντερ η Γερμανία έκανε το 97-74, πέντε λεπτά πριν το τέλος σε άλλη μια... παράσταση των Γερμανών.
NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Γερμανία σούταρε με 11/22 τρίποντα, είχε παραπάνω ριμπάουντ (38 αντί 28) και η διαφορά ποιότητας είναι τεράστια.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... ο Ντένις Σρέντερ με 23 πόντους και 7 ασίστ
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... ο Φραντζ Βάγκνερ με 21 πόντους, οι 16 στο ημίχρονο.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ο... Ντένζελ Άντερσον που έμεινε άποντος με 0/3 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Πάντζαρ αλλά πάλεψε όσο μπορούσε με 18 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το εντυπωσιακό μπάσκετ των Γερμανών για δεύτερο σερί ματς
Για τους νικητές ο Ντένις Σρέντερ τελείωσε το ματς με 23 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Φραντζ Βάγκνερ είχε 21 πόντους. Στον αντίποδα πρώτος σκόρερ των Σουηδών ήταν ο Πάντζαρ με 18 πόντους, ενώ δεν έπαιξε ο Λάρσον των Χιτ.
🚨 First half takeover 🚨— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025
Franz drops 16 PTS against Sweden!#EuroBasket pic.twitter.com/tihS8Pa3MQ
Το ματς
H Γερμανία ήταν σε θέση οδηγού από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 24-14. Το φαβορί της αναμέτρησης δεν δυσκολεύτηκε να πατήσει το γκάζι μέχρι το ημίχρονο και να πάει στα αποδυτήρια με το 59-42. Η Σουηδία δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Γερμανών, με τον Πάντζαρ να είναι ο μόνος που στεκόταν στο ύψος της περίστασης.
Ο Τάις εκτόξευσε τη διαφορά για το 68-48 στο 23', ενώ ο Φραντζ Βάγκνερ έκανε το 84-61 στο 29'. Οι Σουηδοί δεν είχαν την ποιότητα και τις λύσεις να επιστρέψουν. Mε το καλάθι του Σρέντερ η Γερμανία έκανε το 97-74, πέντε λεπτά πριν το τέλος σε άλλη μια... παράσταση των Γερμανών.
NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Γερμανία σούταρε με 11/22 τρίποντα, είχε παραπάνω ριμπάουντ (38 αντί 28) και η διαφορά ποιότητας είναι τεράστια.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... ο Ντένις Σρέντερ με 23 πόντους και 7 ασίστ
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... ο Φραντζ Βάγκνερ με 21 πόντους, οι 16 στο ημίχρονο.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ο... Ντένζελ Άντερσον που έμεινε άποντος με 0/3 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Πάντζαρ αλλά πάλεψε όσο μπορούσε με 18 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το εντυπωσιακό μπάσκετ των Γερμανών για δεύτερο σερί ματς
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που το ματς κρίθηκε ουσιαστικά από το ημίχρονο λόγω της διαφοράς δυναμικότητας.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα