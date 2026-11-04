Παγκόσμιο πρωτάθλημα κρίκετ: Στα 8,4 εκατομμύρια οι αιτήσεις για εισιτήρια στον αγώνα Ινδίας - Πακιστάν!
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Κρίκετ Πακιστάν Ινδία Εισιτήρια

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κρίκετ: Στα 8,4 εκατομμύρια οι αιτήσεις για εισιτήρια στον αγώνα Ινδίας - Πακιστάν!

Οι δύο χώρες είναι από τις κορυφαίες στο άθλημα και η ζήτηση για τα εισιτήρια του μεταξύ τους αγώνα έχει χτυπήσει κόκκινο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κρίκετ: Στα 8,4 εκατομμύρια οι αιτήσεις για εισιτήρια στον αγώνα Ινδίας - Πακιστάν!
Στην Ελλάδα το κρίκετ δεν ήταν και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει μέρος της αθλητικής μας κουλτούρας...

Όποιος έχει τύχει να βρεθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο τα πρωινά της Κυριακής μπορεί και να έχει δει μετανάστες κυρίως ασιατικής καταγωγής να αγωνίζονται με τις ώρες σε αυτοσχέδια γήπεδα, καθώς στις πατρίδες τους είναι εθνικό σπορ.

Κάτι που επιβεβαιώνει και με τη φρενίτιδα που επικρατεί για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κρίκετ που θα διεξαχθεί από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου του 2027 σε Νότια Αφρική, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπια.

Στην τελική φάση θα συμμετάσχουν 14 ομάδες, με την Αγγλία να εκπροσωπεί την Ευρώπη, την Αυστραλία να έχει κατακτήσει τον προηγούμενο τίτλο το 2023 και συνολικά μέχρι στιγμής υπάρχουν 120 εκατομμύρια αιτήσεις για τους (ατελείωτους) αγώνες που θα διαρκέσουν 50 ημέρες.

Ωστόσο το ματς που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι με διαφορά η αναμέτρηση Ινδία - Πακιστάν που είναι προγραμματισμένη για τις 10 Οκτωβρίου και θα διεξαχθεί στο «The Wanderers Stadium» του Γιοχάνεσμπουργκ (το γήπεδο χωρητικότητας 34.000 θεατών το οποίο θα φιλοξενήσει και τον τελικό).

Για τον συγκεκριμένο αγώνα, όπως ενημέρωσαν οι διοργανωτές, έχουν ήδη κατατεθεί 8.4 εκατομμύρια αιτήσεις, ενώ την ίδια ώρα για τον τελικό του τουρνουά τα αντίστοιχα αιτήματα φτάνουν στα 7.8 εκατομμύρια!

Με ποδοσφαιρικούς όρους θα μιλούσαμε για μία μάχη Βραζιλίας-Αργεντινής, με τη διαφορά ότι η κόντρα των δύο χωρών ξεφεύγει από τα αθλητικά όρια (καθώς είναι γνωστό ότι βρίσκονται σε πολυετή διαμάχη) και αυτό μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των φιλάθλων για τον συγκεκριμένο αγώνα.

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