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Ο Όλιβερ θα διευθύνει το Μαρσέιγ-Ολυμπιακός για το Εuropa League
Ο Όλιβερ θα διευθύνει το Μαρσέιγ-Ολυμπιακός για το Εuropa League
Ο Άγγλος διαιτητής ορίστηκε από την UEFA για την αναμέτρηση στη Μασσαλία, με τον Ολυμπιακό να έχει αντιμετωπίσει τρεις φορές στο παρελθόν τον 41χρονο ρέφερι, χωρίς να πανηγυρίσει νίκη
Ένα γνώριμο πρόσωπο θα συναντήσει ξανά ο Ολυμπιακός σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τους «ερυθρόλευκους», την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στο «Βελοντρόμ», για τη League Phase του Europa League.
Ο 41χρονος Άγγλος διαιτητής ανήκει στην κατηγορία Elite της UEFA και συγκαταλέγεται στους πλέον αναγνωρίσιμους ρέφερι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Για την ομάδα του Πειραιά, ωστόσο, το όνομά του ξυπνά αναμνήσεις από τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις, στις οποίες ο απολογισμός ήταν δύο ήττες και μία ισοπαλία.
Η πρώτη φορά που ο Όλιβερ βρέθηκε στον δρόμο του Ολυμπιακού ήταν στις 16 Μαρτίου 2017, στη ρεβάνς με την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, για τη φάση των «16» του Europa League. Οι Τούρκοι επικράτησαν με 4-1 και πήραν την πρόκριση, αφήνοντας εκτός συνέχειας την ελληνική ομάδα.
Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από οκτώ χρόνια για να συναντηθούν ξανά οι δύο πλευρές. Στις 26 Νοεμβρίου 2025, ο Άγγλος διαιτητής σφύριξε στην αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League. Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με επτά γκολ, η ισπανική ομάδα επικράτησε με 4-3 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Η τρίτη συνάντηση καταγράφηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2026, όταν ο Όλιβερ διηύθυνε τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία, για τα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με το 0-0 να μην αποδεικνύεται αρκετό για τους Πειραιώτες ώστε να συνεχίσουν στη διοργάνωση.
Στον αγώνα της Μασσαλίας ο Όλιβερ θα έχει βοηθούς τους Άγγλους Στούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, ενώ τέταρτος θα είναι ο επίσης Άγγλος Άντριου Μάντλεϊ. Στο VAR θα είναι ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας με βοηθό τον Ολλανδό Ντένις Χίγκλερ.
Ο 41χρονος Άγγλος διαιτητής ανήκει στην κατηγορία Elite της UEFA και συγκαταλέγεται στους πλέον αναγνωρίσιμους ρέφερι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Για την ομάδα του Πειραιά, ωστόσο, το όνομά του ξυπνά αναμνήσεις από τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις, στις οποίες ο απολογισμός ήταν δύο ήττες και μία ισοπαλία.
Η πρώτη φορά που ο Όλιβερ βρέθηκε στον δρόμο του Ολυμπιακού ήταν στις 16 Μαρτίου 2017, στη ρεβάνς με την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, για τη φάση των «16» του Europa League. Οι Τούρκοι επικράτησαν με 4-1 και πήραν την πρόκριση, αφήνοντας εκτός συνέχειας την ελληνική ομάδα.
Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από οκτώ χρόνια για να συναντηθούν ξανά οι δύο πλευρές. Στις 26 Νοεμβρίου 2025, ο Άγγλος διαιτητής σφύριξε στην αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League. Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με επτά γκολ, η ισπανική ομάδα επικράτησε με 4-3 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Η τρίτη συνάντηση καταγράφηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2026, όταν ο Όλιβερ διηύθυνε τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία, για τα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με το 0-0 να μην αποδεικνύεται αρκετό για τους Πειραιώτες ώστε να συνεχίσουν στη διοργάνωση.
Στον αγώνα της Μασσαλίας ο Όλιβερ θα έχει βοηθούς τους Άγγλους Στούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, ενώ τέταρτος θα είναι ο επίσης Άγγλος Άντριου Μάντλεϊ. Στο VAR θα είναι ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας με βοηθό τον Ολλανδό Ντένις Χίγκλερ.
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