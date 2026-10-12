Χαμός στην Ισπανία με τον Βινίσιους, που έσπρωξε υπάλληλο του VAR, βίντεο
SPORTS
Βινίσιους Τζούνιορ Ρεάλ Μαδρίτης

Χαμός στην Ισπανία με τον Βινίσιους, που έσπρωξε υπάλληλο του VAR, βίντεο

Σε νέους μπελάδες έχει μπλέξει ο Βινίσιους μετά το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ μετά από σπρώξιμο σε υπάλληλο του VAR

Χαμός στην Ισπανία με τον Βινίσιους, που έσπρωξε υπάλληλο του VAR, βίντεο
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Γι’ ακόμα μία φορά ο Βινίσους Τζούνιορ απασχολεί την επικαιρότητα για ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος φαίνεται ότι μπλέκει σε νέους μπελάδες μετά το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ το βράδυ του Σαββάτου.

Η ομάδα του επικράτησε με σκορ 1-0 με γκολ του Ντιομαντέ και έμεινε στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Ο Βινίσιους, ωστόσο αποβλήθηκε στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, διότι τράβηξε τα μαλλιά του Νέιθαν Σαλίμπα.

Ο Βίνι κινδυνεύει με τιμωρία που θα τον κρατήσει εκτός του Clasico στις 25 Οκτωβρίου, αλλά είναι δεδομένο ότι η πειθαρχική επιτροπή της La Liga θα έχει εξτρά δουλειά λόγω ενός βίντεο που διακινείται στα social media.

Ο Βραζιλιάνος τη στιγμή που κατευθυνόταν στα αποδυτήρια έσπρωξε ένα εργαζόμενο του γηπέδου που καθόταν δίπλα στην οθόνη του VAR. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ωστόσο σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του VAR και του συστήματος ήχου με τον διαιτητή. Πρόκειται για έναν ρόλο που είναι καθαρά υποστηρικτικός και δεν επεμβαίνει στις αποφάσεις του αγώνα.

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