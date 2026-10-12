Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Χαμός στην Ισπανία με τον Βινίσιους, που έσπρωξε υπάλληλο του VAR, βίντεο
Χαμός στην Ισπανία με τον Βινίσιους, που έσπρωξε υπάλληλο του VAR, βίντεο
Σε νέους μπελάδες έχει μπλέξει ο Βινίσιους μετά το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ μετά από σπρώξιμο σε υπάλληλο του VAR
Γι’ ακόμα μία φορά ο Βινίσους Τζούνιορ απασχολεί την επικαιρότητα για ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος φαίνεται ότι μπλέκει σε νέους μπελάδες μετά το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ το βράδυ του Σαββάτου.
Η ομάδα του επικράτησε με σκορ 1-0 με γκολ του Ντιομαντέ και έμεινε στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Ο Βινίσιους, ωστόσο αποβλήθηκε στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, διότι τράβηξε τα μαλλιά του Νέιθαν Σαλίμπα.
Ο Βίνι κινδυνεύει με τιμωρία που θα τον κρατήσει εκτός του Clasico στις 25 Οκτωβρίου, αλλά είναι δεδομένο ότι η πειθαρχική επιτροπή της La Liga θα έχει εξτρά δουλειά λόγω ενός βίντεο που διακινείται στα social media.
Ο Βραζιλιάνος τη στιγμή που κατευθυνόταν στα αποδυτήρια έσπρωξε ένα εργαζόμενο του γηπέδου που καθόταν δίπλα στην οθόνη του VAR. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ωστόσο σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του VAR και του συστήματος ήχου με τον διαιτητή. Πρόκειται για έναν ρόλο που είναι καθαρά υποστηρικτικός και δεν επεμβαίνει στις αποφάσεις του αγώνα.
Η ομάδα του επικράτησε με σκορ 1-0 με γκολ του Ντιομαντέ και έμεινε στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Ο Βινίσιους, ωστόσο αποβλήθηκε στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, διότι τράβηξε τα μαλλιά του Νέιθαν Σαλίμπα.
Ο Βίνι κινδυνεύει με τιμωρία που θα τον κρατήσει εκτός του Clasico στις 25 Οκτωβρίου, αλλά είναι δεδομένο ότι η πειθαρχική επιτροπή της La Liga θα έχει εξτρά δουλειά λόγω ενός βίντεο που διακινείται στα social media.
Ο Βραζιλιάνος τη στιγμή που κατευθυνόταν στα αποδυτήρια έσπρωξε ένα εργαζόμενο του γηπέδου που καθόταν δίπλα στην οθόνη του VAR. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ωστόσο σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του VAR και του συστήματος ήχου με τον διαιτητή. Πρόκειται για έναν ρόλο που είναι καθαρά υποστηρικτικός και δεν επεμβαίνει στις αποφάσεις του αγώνα.
El CTA también revisará este empujón de Vinicius a un trabajador tras la expulsión. Es el técnico de campo, responsable de garantizar que la pantalla del VAR y el sistema de audio funcionen correctamente para el árbitro. Su función es estrictamente de soporte tecnológico, por lo que no interviene en las decisiones del partido ni puede interactuar con los equipos. Pero se llevó un empujón. Yo estas actitudes no las entenderé nunca...— Xavi Espinosa (@xaviespinosaa) October 11, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα