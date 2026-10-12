Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
ΠΑΟΚ: Τα διλήμματα του Λίσι για την ενδεκάδα με Καλαμάτα
ΠΑΟΚ: Τα διλήμματα του Λίσι για την ενδεκάδα με Καλαμάτα
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα και ο Αλέσιο Λίσι έχει περισσότερες επιλογές για την ενδεκάδα και κάποια διλήμματα για το αρχικό σχήμα
Την Καλαμάτα υποδέχεται απόψε (18:00, Novasports Prime) ο ΠΑΟΚ με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει στην πρώτη θέση της Stoiximan Super League, έστω και ως συγκάτοικο με τον Παναθηναϊκό.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα έχει περισσότερες επιλογές με την επανέναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων και με τον Αλέσιο Λίσι να μπορεί να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και παράλληλα να κάνει και περισσότερες παρεμβάσεις από τον πάγκο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Ο Τσιφτσής αναμένεται να υπερασπιστεί την εστία του ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι και θα είναι η πρώτη του συμμετοχή ως βασικός σε αγώνα πρωταθλήματος. Στο δεξί άκρο της άμυνας αναμένεται να ξεκινήσει ο Κένι και αριστερά ο Μπάμπα. Το θετικό για τον Λίσι είναι πως και ο Γιαννούλης βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Λίσι.
Όσον αφορά στο κέντρο της άμυνας η παρουσία του Μιχαηλίδη είναι δεδομένη και ο πιθανότερος παρτενέρ του θα είναι ο Χατζηδιάκος με τον Ντιέγκο Κόστα να μην βγαίνει εκτός κάδρου. Αυτό είναι ένα από τα διλήμματα που έχει ο Λίσι για την ενδεκάδα.
Στη μεσαία γραμμή Ζαφείρης και Γιάκιτς έχουν το προβάδισμα με τον Σανταμαρία να διεκδικεί μία θέση. Ο Εντιαγέ θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης με τον Ούγκρεσιτς να είναι βασικός υποψήφιος για να παίξει πίσω του. Ο Ζίβκοβιτς θα πάρει τη μία θέση στα άκρα και την άλλη τη διεκδικούν οι Τάισον, Λουσέ.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα έχει περισσότερες επιλογές με την επανέναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων και με τον Αλέσιο Λίσι να μπορεί να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και παράλληλα να κάνει και περισσότερες παρεμβάσεις από τον πάγκο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Ο Τσιφτσής αναμένεται να υπερασπιστεί την εστία του ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι και θα είναι η πρώτη του συμμετοχή ως βασικός σε αγώνα πρωταθλήματος. Στο δεξί άκρο της άμυνας αναμένεται να ξεκινήσει ο Κένι και αριστερά ο Μπάμπα. Το θετικό για τον Λίσι είναι πως και ο Γιαννούλης βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Λίσι.
Όσον αφορά στο κέντρο της άμυνας η παρουσία του Μιχαηλίδη είναι δεδομένη και ο πιθανότερος παρτενέρ του θα είναι ο Χατζηδιάκος με τον Ντιέγκο Κόστα να μην βγαίνει εκτός κάδρου. Αυτό είναι ένα από τα διλήμματα που έχει ο Λίσι για την ενδεκάδα.
Στη μεσαία γραμμή Ζαφείρης και Γιάκιτς έχουν το προβάδισμα με τον Σανταμαρία να διεκδικεί μία θέση. Ο Εντιαγέ θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης με τον Ούγκρεσιτς να είναι βασικός υποψήφιος για να παίξει πίσω του. Ο Ζίβκοβιτς θα πάρει τη μία θέση στα άκρα και την άλλη τη διεκδικούν οι Τάισον, Λουσέ.
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