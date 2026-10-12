Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Τρεις πάγκοι στην «ηλεκτρική καρέκλα» – Αυτοί είναι οι προπονητές που νιώθουν την πίεση να μεγαλώνει
Τρεις πάγκοι στην «ηλεκτρική καρέκλα» – Αυτοί είναι οι προπονητές που νιώθουν την πίεση να μεγαλώνει
Έξι αγωνιστικές έχουν περάσει στη Stoiximan Super League και τρεις ομάδες εξακολουθούν να αναζητούν την πρώτη τους νίκη
Ο Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός και ο Βόλος Elabet βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία, με την πίεση να αυξάνεται μετά τα τελευταία αποτελέσματα.
Σε αυτό το περιβάλλον, οι Ντούσαν Κέρκεζ, Ηλίας Χαραλάμπους και Κώστας Μπράτσος καλούνται να βρουν λύσεις, ώστε να αντιστρέψουν την κατάσταση και να μη βρεθούν ακόμη πιο δύσκολα στη συνέχεια.
Κέρκεζ: Από τις προσδοκίες του καλοκαιριού, στην πίεση των αποτελεσμάτων
Ο Ατρόμητος έκλεισε την προηγούμενη σεζόν με θετικό πρόσημο και το καλοκαίρι ενισχύθηκε μεταγραφικά, με στόχο να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικός. Ο σχεδιασμός έγινε με τον Ντούσαν Κέρκεζ στο τιμόνι, καθώς η ομάδα του Περιστερίου επιδίωξε να κρατήσει σημαντικό μέρος του κορμού της και να προσθέσει λύσεις σε θέσεις όπου υπήρχαν ανάγκες.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Σε αυτό το περιβάλλον, οι Ντούσαν Κέρκεζ, Ηλίας Χαραλάμπους και Κώστας Μπράτσος καλούνται να βρουν λύσεις, ώστε να αντιστρέψουν την κατάσταση και να μη βρεθούν ακόμη πιο δύσκολα στη συνέχεια.
Κέρκεζ: Από τις προσδοκίες του καλοκαιριού, στην πίεση των αποτελεσμάτων
Ο Ατρόμητος έκλεισε την προηγούμενη σεζόν με θετικό πρόσημο και το καλοκαίρι ενισχύθηκε μεταγραφικά, με στόχο να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικός. Ο σχεδιασμός έγινε με τον Ντούσαν Κέρκεζ στο τιμόνι, καθώς η ομάδα του Περιστερίου επιδίωξε να κρατήσει σημαντικό μέρος του κορμού της και να προσθέσει λύσεις σε θέσεις όπου υπήρχαν ανάγκες.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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