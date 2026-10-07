The Football Show: Πώς προετοιμάζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης για την επιστροφή στη δράση και ο τελευταίος χορός του Μέσι
SPORTS
The Football Show Super League Λιονέλ Μέσι

The Football Show: Πώς προετοιμάζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης για την επιστροφή στη δράση και ο τελευταίος χορός του Μέσι

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.

Το… στοπ της Euroleague και η αγωνία για το ντέρμπι - «The Football Show» by Stoiximan
The Football Show: Πώς προετοιμάζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης για την επιστροφή στη δράση και ο τελευταίος χορός του Μέσι
UPD:
Στο «The Football Show» της Τετάρτη 7 Οκτωβρίου: Η Euroleague αποφάσισε να συνεχίσει μόνη της τον… δρόμο που οδεύει στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γιατί είπε όχι στο ΝΒΑ, ποια η θέση των ελληνικών ομάδων, οι προσδοκίες ΠΑΟΚ και Άρη και τι αναμένεται να γίνει από δω και πέρα.

Πως μπαίνουν στην τελική ευθεία για το ντέρμπι «αιωνίων» στη Stoiximan Super League Αλγουαθίλ και Νίστρουπ. Οι επιστροφές από τις εθνικές ομάδες, οι τραυματίες και τα πλάνα των δύο προπονητών. Δηλώσεις για το μεγάλο ματς της Κυριακής.

Πώς προετοιμάζονται για την επιστροφή στη δράση ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης.

Τι έγινε στη μαγική βραδιά του αντίο του Λιονέλ Μέσι στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τα δάκρυα του «μάγου», η αποθέωση των συμπατριωτών του και η… υπόκλιση του ποδοσφαιρικού πλανήτη στην τεράστια αξία του.

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
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