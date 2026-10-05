Εμπαπέ: Έκανε αυτό που… απαγόρευσε ο Μουρίνιο και μετά ήρθε το «φαρμακερό» μήνυμα

Ο Κιλιάν Μπαπέ συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής του στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, τον οποίο υπέστη στην αναμέτρηση της Γαλλίας με την Τουρκία, και φρόντισε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του ακολούθους για την πορεία της αποθεραπείας του