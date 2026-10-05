Εμπαπέ: Έκανε αυτό που… απαγόρευσε ο Μουρίνιο και μετά ήρθε το «φαρμακερό» μήνυμα
SPORTS

Εμπαπέ: Έκανε αυτό που… απαγόρευσε ο Μουρίνιο και μετά ήρθε το «φαρμακερό» μήνυμα

Ο Κιλιάν Μπαπέ συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής του στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, τον οποίο υπέστη στην αναμέτρηση της Γαλλίας με την Τουρκία, και φρόντισε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του ακολούθους για την πορεία της αποθεραπείας του

Εμπαπέ: Έκανε αυτό που… απαγόρευσε ο Μουρίνιο και μετά ήρθε το «φαρμακερό» μήνυμα
Ο Γάλλος επιθετικός αρχικά δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να τρέχει σε διάδρομο. Η εικόνα αυτή προκάλεσε θετικές αντιδράσεις και ικανοποίησε τους φίλους του, που περιμένουν την επιστροφή του στα γήπεδα.

Ωστόσο, η επόμενη ανάρτησή του ήταν εκείνη που προκάλεσε πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ανέβασε βίντεο στο οποίο κάνει ποδήλατο, μια επιλογή που δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί συνέδεσαν αμέσως την κίνησή του με πρόσφατη τοποθέτηση του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε προειδοποιήσει με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναν τραυματισμό εκτός γηπέδου.


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