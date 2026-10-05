Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Εμπαπέ: Έκανε αυτό που… απαγόρευσε ο Μουρίνιο και μετά ήρθε το «φαρμακερό» μήνυμα
Εμπαπέ: Έκανε αυτό που… απαγόρευσε ο Μουρίνιο και μετά ήρθε το «φαρμακερό» μήνυμα
Ο Κιλιάν Μπαπέ συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής του στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, τον οποίο υπέστη στην αναμέτρηση της Γαλλίας με την Τουρκία, και φρόντισε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του ακολούθους για την πορεία της αποθεραπείας του
Ο Γάλλος επιθετικός αρχικά δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να τρέχει σε διάδρομο. Η εικόνα αυτή προκάλεσε θετικές αντιδράσεις και ικανοποίησε τους φίλους του, που περιμένουν την επιστροφή του στα γήπεδα.
Ωστόσο, η επόμενη ανάρτησή του ήταν εκείνη που προκάλεσε πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ανέβασε βίντεο στο οποίο κάνει ποδήλατο, μια επιλογή που δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί συνέδεσαν αμέσως την κίνησή του με πρόσφατη τοποθέτηση του Ζοσέ Μουρίνιο.
Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε προειδοποιήσει με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναν τραυματισμό εκτός γηπέδου.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ωστόσο, η επόμενη ανάρτησή του ήταν εκείνη που προκάλεσε πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ανέβασε βίντεο στο οποίο κάνει ποδήλατο, μια επιλογή που δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί συνέδεσαν αμέσως την κίνησή του με πρόσφατη τοποθέτηση του Ζοσέ Μουρίνιο.
Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε προειδοποιήσει με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναν τραυματισμό εκτός γηπέδου.
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