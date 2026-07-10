Η LA VIE EN ROSE συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση με την καθημερινή περιποίηση και προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα που υποστηρίζει την ποιότητα και την υγιή όψη των μαλλιών.
Θέλει παίκτη που ακούστηκε για ελληνική ομάδα η Ρεάλ, «φουλ» για Άλβαρεζ η Μπαρτσελόνα
Θέλει παίκτη που ακούστηκε για ελληνική ομάδα η Ρεάλ, «φουλ» για Άλβαρεζ η Μπαρτσελόνα
Την περίπτωση του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς φέρεται να εξετάζει η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό
Ο Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να εκτιμά ιδιατέρως τα χαρακτηριστικά του Κροάτη χαφ και η «Βασίλισσα» δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προχωρήσει για την απόκτησή του. Υπενθυμίζουμε πως στο πρόσφατο παρελθόν ο Μπρόζοβιτς είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό.
Στην… αντίπερα όχθη του ισπανικού πρωταθλήματος, η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μια άκρως ηχηρή μεταγραφική κίνηση.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Στην… αντίπερα όχθη του ισπανικού πρωταθλήματος, η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μια άκρως ηχηρή μεταγραφική κίνηση.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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