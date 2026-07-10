Θέλει παίκτη που ακούστηκε για ελληνική ομάδα η Ρεάλ, «φουλ» για Άλβαρεζ η Μπαρτσελόνα
SPORTS

Θέλει παίκτη που ακούστηκε για ελληνική ομάδα η Ρεάλ, «φουλ» για Άλβαρεζ η Μπαρτσελόνα

Την περίπτωση του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς φέρεται να εξετάζει η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό

Θέλει παίκτη που ακούστηκε για ελληνική ομάδα η Ρεάλ, «φουλ» για Άλβαρεζ η Μπαρτσελόνα
Ο Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να εκτιμά ιδιατέρως τα χαρακτηριστικά του Κροάτη χαφ και η «Βασίλισσα» δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προχωρήσει για την απόκτησή του. Υπενθυμίζουμε πως στο πρόσφατο παρελθόν ο Μπρόζοβιτς είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό.

Στην… αντίπερα όχθη του ισπανικού πρωταθλήματος, η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μια άκρως ηχηρή μεταγραφική κίνηση.

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