Μουντιάλ 2026: Βραζιλία-Ιαπωνία, Ολλανδία-Μαρόκο στα πρώτα ματς της φάσης των «32», οι ομάδες που έχουν προκριθεί και όσες ελπίζουν

Τέσσερα ζευγάρια έχουν ήδη διαμορφωθεί για τους πρώτους νοκ-άουτ αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Δείτε το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων

Μουντιάλ 2026 περνά πλέον στη φάση των νοκ άουτ, καθώς με την ολοκλήρωση και των τελευταίων αγώνων διαμορφώθηκαν ακόμη μερικά ζευγάρια για τη φάση των «32».



Μαρόκο, το οποίο τερμάτισε δεύτερο στον 3ο όμιλο. Πρόκειται για ένα από τα πιο αμφίρροπα και ενδιαφέροντα παιχνίδια της επόμενης φάσης, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Ιουνίου στις 04:00 (ώρα Ελλάδας).



Στο άλλο ζευγάρι,Ιαπωνία, που πήρε τη δεύτερη θέση στο Group F. Ο αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 20:00, με τη «σελεσάο» να θεωρείται το μεγάλο φαβορί απέναντι στους πάντα μαχητικούς «μπλε σαμουράι».



Παράλληλα, Βοσνία η οποία πέρασε ως τρίτη του ομίλου της και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της από τη φάση των ομίλων.



Νότιας Αφρικής με τον Καναδά, με την αναμέτρηση να διεξάγεται την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 20:00 στο Λος Άντζελες.

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Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στη φάση των «32» του Μουντιάλ Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι σε εξέλιξη, ωστόσο είναι πολλές οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή τους.



Αναλυτικά οι χώρες που έχουν ήδη τσεκάρει το εισιτήριό τους είναι οι: Γερμανία, Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Βοσνία, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντοστού, Μεξικό, Αργεντινή, Αυστραλία και Ελβετία.



Τοπερνά πλέον στη φάση των νοκ άουτ, καθώς με την ολοκλήρωση και των τελευταίων αγώνων διαμορφώθηκαν ακόμη μερικά ζευγάρια για τη φάση των Η Ολλανδία, που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Group F, θα αντιμετωπίσει τοτο οποίο τερμάτισε δεύτερο στον 3ο όμιλο. Πρόκειται για ένα από τα πιο αμφίρροπα και ενδιαφέροντα παιχνίδια της επόμενης φάσης, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη γιαστις 04:00 (ώρα Ελλάδας).Στο άλλο ζευγάρι, η πρωτοπόρος του 3ου ομίλου Βραζιλία θα αναμετρηθεί με την που πήρε τη δεύτερη θέση στο Group F. Ο αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 20:00, με τη «σελεσάο» να θεωρείται το μεγάλο φαβορί απέναντι στους πάντα μαχητικούς «μπλε σαμουράι».Παράλληλα, οι ΗΠΑ που ηττήθηκαν από την Τουρκία σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες , θα αντιμετωπίσουν την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 03:00 στο Λίβαϊς Στάντιουμ της Σάντα Κλάρα, τηνη οποία πέρασε ως τρίτη του ομίλου της και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της από τη φάση των ομίλων.Υπενθυμίζουμε πως το πρώτο ζευγάρι για τη φάση των «32» είναι αυτό τηςμε τονμε την αναμέτρηση να διεξάγεται την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 20:00 στο Λος Άντζελες.Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι σε εξέλιξη, ωστόσο είναι πολλές οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή τους.Αναλυτικά οι χώρες που έχουν ήδη τσεκάρει το εισιτήριό τους είναι οι: Γερμανία, Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Βοσνία, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντοστού, Μεξικό, Αργεντινή, Αυστραλία και Ελβετία.

Την ίδια στιγμή, οι ομάδες που έχουν αποχαιρετίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι οι: Τσεχία, Κατάρ, Αϊτή, Τουρκία, Κουρασάο, Τυνησία, Ιράκ, Ιορδανία, Ουζμπεκιστάν Παναμάς.



Από εκεί και πέρα, ελπίδα για πρόκριση έχουν όλες οι ομάδες που έχουν απομείνει, ακόμα και μερικές με μηδέν βαθμούς. Ο λόγος για Παραγουάη, Κροατία, Νότια Κορέα, Αλγερία και Σκωτία που έχουν αρκετές πιθανότητες μέσω της τρίτης θέσης, ενώ ελπίζουν ακόμα στην τρίτη θέση βρίσκονται Πράσινο Ακρωτήρι, Βέλγιο, Κονγκό και Σενεγάλη.



Την ίδια στιγμή, ακόμα και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη που είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας του ομίλου της, έχει ελπίδες καθώς σήμερα αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι. Μία από τις σημαντικότερες ιδιαιτερότητες του Μουντιάλ με 48 ομάδες είναι η εισαγωγή των «καλύτερων τρίτων». Δεν αρκεί πλέον μια ομάδα να τερματίσει στην πρώτη δυάδα του ομίλου της, καθώς οκτώ ομάδες που θα ολοκληρώσουν τη φάση των ομίλων στην 3η θέση θα πάρουν επίσης το εισιτήριο για τη φάση των «32».



Για να καθοριστούν αυτές οι θέσεις, η FIFA εφαρμόζει μια ενιαία κατάταξη όλων των τρίτων ομάδων, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια:



Πρώτο κριτήριο είναι οι βαθμοί που έχουν συγκεντρώσει. Ακολουθεί η διαφορά τερμάτων, ενώ στη συνέχεια εξετάζονται τα συνολικά γκολ που έχουν σημειωθεί. Αν χρειαστεί, ενεργοποιείται το fair play, με ποινές που προκύπτουν από κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Σε ακραία περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας, η πρόκριση κρίνεται μέσω κλήρωσης.



Γι’ αυτό και κάθε γκολ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, ακόμη και για ομάδες που δεν διεκδικούν την πρώτη ή τη δεύτερη θέση του ομίλου τους. Στα τελευταία παιχνίδια των ομίλων, είναι σύνηθες φαινόμενο ομάδες να παρακολουθούν ταυτόχρονα πολλαπλά αποτελέσματα, υπολογίζοντας διαφορές τερμάτων, κάρτες και πιθανά σενάρια πρόκρισης.



Το πρόγραμμα του Μουντιάλ σήμερα Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026συνεχίζεται με δύο αναμετρήσεις σήμερα και τέσσερις ακόμα τα ξημερώματα του Σαββάτου.



Το πρόγραμμα σήμερα ξεκινάει στις 22:00 καθώς δύο από τις πιο εντυπωσιακές ομάδες της διοργάνωσης ως τώρα τίθενται αντιμέτωπες. Συγκεκριμένα, η Νορβηγία του Ερλινγκ Χάαλαντ αντιμετωπίζει τη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ την ίδια ώρα η Σενεγάλη παίζει την τύχη της απέναντι στο Ιράκ.



Τα ματς του Μουντιάλ συνεχίζονται στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου καθώς η δυναμική Ουρουγουάη παίζει με την Ισπανία που ακόμα δεν έχει βρει τον ρυθμό της, παρά τη μεγάλη νίκη την προηγούμενη αγωνιστική. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη θέλει να πάρει την πρόκριση σε ένα ματς με το Πράσινο Ακρωτήρι που ως τώρα έχει αποδειχθεί «πολύ σκληρό για να πεθάνει».



Τέλος, το πρόγραμμα κλείνει με τους αγώνες που κάνουν σέντρα στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου. Το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία, ενώ η Αίγυπτος παίζει με το Ιράν.



Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του Μουντιάλ σήμερα



Νορβηγία - Γαλλία (22:00, ΕΡΤ2)



Σενεγάλη - Ιράκ (22:00, EPT1)



Πράσινο Ακρωτήρι - Σαουδική Αραβία (03:00, ΕΡΤ1)



Ουρουγουάη - Ισπανία (03:00, EPT2)



Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο (06:00, ΕΡΤ1)



Αίγυπτος - Ιράν (06:00, ΕΡΤ2)