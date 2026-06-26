Μουντιάλ 2026: Η μεγάλη μάχη της Νορβηγίας του Χάαλαντ κόντρα στη Γαλλία του Εμπαπέ και τα υπόλοιπα ματς σήμερα
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Μουντιάλ 2026: Η μεγάλη μάχη της Νορβηγίας του Χάαλαντ κόντρα στη Γαλλία του Εμπαπέ και τα υπόλοιπα ματς σήμερα

Ακόμα έξι παιχνίδι από την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σήμερα

Μουντιάλ 2026: Η μεγάλη μάχη της Νορβηγίας του Χάαλαντ κόντρα στη Γαλλία του Εμπαπέ και τα υπόλοιπα ματς σήμερα
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Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026συνεχίζεται με δύο αναμετρήσεις σήμερα και τέσσερις ακόμα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το πρόγραμμα σήμερα ξεκινάει στις 22:00 καθώς δύο από τις πιο εντυπωσιακές ομάδες της διοργάνωσης ως τώρα τίθενται αντιμέτωπες. Συγκεκριμένα, η Νορβηγία του Ερλινγκ Χάαλαντ αντιμετωπίζει τη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ την ίδια ώρα η Σενεγάλη παίζει την τύχη της απέναντι στο Ιράκ.

Τα ματς του Μουντιάλ συνεχίζονται στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου καθώς η δυναμική Ουρουγουάη παίζει με την Ισπανία που ακόμα δεν έχει βρει τον ρυθμό της, παρά τη μεγάλη νίκη την προηγούμενη αγωνιστική. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη θέλει να πάρει την πρόκριση σε ένα ματς με το Πράσινο Ακρωτήρι που ως τώρα έχει αποδειχθεί «πολύ σκληρό για να πεθάνει».

Τέλος, το πρόγραμμα κλείνει με τους αγώνες που κάνουν σέντρα στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου. Το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία, ενώ η Αίγυπτος παίζει με το Ιράν.


Το πρόγραμμα του Μουντιάλ σήμερα

Νορβηγία - Γαλλία (22:00, ΕΡΤ2)

Σενεγάλη - Ιράκ (22:00, EPT1)

Πράσινο Ακρωτήρι - Σαουδική Αραβία (03:00, ΕΡΤ1)

Ουρουγουάη - Ισπανία (03:00, EPT2)

Κλείσιμο
Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο (06:00, ΕΡΤ1)

Αίγυπτος - Ιράν (06:00, ΕΡΤ2)
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