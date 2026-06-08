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Στο στόχαστρο της Παρί Σεν Ζερμέν ο Καρέτσας – Το ποσό που ζητά η Γκενκ
Στο στόχαστρο της Παρί Σεν Ζερμέν ο Καρέτσας – Το ποσό που ζητά η Γκενκ
Το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα συνεχίζει να απασχολεί κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, με την Παρί Σεν Ζερμέν να συγκαταλέγεται πλέον στους ενδιαφερόμενους για την απόκτησή του
Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού Sport.fr, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, παρακολουθεί στενά την περίπτωση του νεαρού μεσοεπιθετικού, στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια για την προσέλκυση και ανάπτυξη ταλαντούχων ποδοσφαιριστών με προοπτική εξέλιξης.
Ο Καρέτσας θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Γκενκ έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων ομάδων. Η τεχνική του κατάρτιση, η δημιουργικότητά του και η ωριμότητα που παρουσιάζει παρά το νεαρό της ηλικίας του τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο περιζήτητους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ο Καρέτσας θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Γκενκ έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων ομάδων. Η τεχνική του κατάρτιση, η δημιουργικότητά του και η ωριμότητα που παρουσιάζει παρά το νεαρό της ηλικίας του τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο περιζήτητους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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