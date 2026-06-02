ΑΕΚ και Πινέδα: Οι ρήτρες των εκατομμυρίων και το ξεκάθαρο πλάνο παραμονής
Στην Football Zone, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ στο monobala.gr, Άκης Γεωργίου, απάντησε σε ερώτημα του Μιχάλη Τσίγκρη σχετικά με το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα και το ενδεχόμενο πώλησής του, ειδικά ενόψει του αυξημένου ενδιαφέροντος που θα μπορούσε να προκύψει λόγω του επερχόμενου Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γεωργίου, η ΑΕΚ δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Μεξικανό μέσο, ακόμη και σε ένα δυσμενές σενάριο κατά το οποίο ο ποδοσφαιριστής δεν επιθυμεί να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Όπως τονίστηκε, η θέση της Ένωσης είναι ξεκάθαρη και δεν υπάρχει πρόθεση να τεθεί προς πώληση ο Πινέδα, καθώς θεωρείται κομβικός παίκτης για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας.

Οι ρήτρες αποδέσμευσης στο συμβόλαιο

Παράλληλα, έγινε αναφορά και στις ειδικές ρήτρες που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο του Πινέδα. Συγκεκριμένα, υπάρχει ρήτρα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για ομάδες της Λατινικής Αμερικής, ενώ για συλλόγους από την Αραβική αγορά το ποσό ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

