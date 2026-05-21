Ρεάλ Μαδρίτης: Ο άνθρωπος που θέλει να «γκρεμίσει» τον Πέρεθ φέρνει Κλοπ και Χάαλαντ

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το γαλλικό μέσο «FootMercato», ο Ενρίκε Ρικέλμε επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της «βασίλισσας». Ο νεαρός και εξαιρετικά επιτυχημένος Ισπανός επιχειρηματίας, ο οποίος δημιούργησε μια τεράστια περιουσία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν έρχεται απλά για να συμμετάσχει, αλλά για να ανατρέψει το κατεστημένο, έχοντας στις «αποσκευές» του δύο ονόματα που προκαλούν παγκόσμιο δέος.Το δημοσίευμα, αναφέρει ότι ο Ρικέλμε εργάζεται ήδη πυρετωδώς πάνω στη στελέχωση της υποψηφιότητάς του, προετοιμάζοντας μερικά «ακαταμάχητα» επιχειρήματα για να κερδίσει την ψήφο των μελών (socios) του συλλόγου.