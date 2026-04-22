Ο Σαμοντούροβ δήλωσε συμμετοχή στο draft του NBA
SPORTS
NBA NCAA Αλέξανδρος Σαμοντούροβ Παναθηναϊκός

Ο διεθνής Έλληνας άσος του Παναθηναϊκούς αποφάσισε να συμμετάσχει στο φετινό ντραφτ, αλλά εξετάζει ακόμη και την προοπτική του NCAA

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ βλέπει σοβαρά την προοπτική της συνέχισης της καριέρας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το κατέστησε σαφές με τη δήλωση συμμετοχής στο draft του NBA.

Ωστόσο αυτή δεν είναι η μοναδική επιλογή που έχει για τη νέα σεζόν ο νεαρός ψηλός καθώς αυτός και οι εκπρόσωποι του εξετάζουν και την προοπτική του NCAA, με κύριο γνώμονα για τον ίδιο να είναι ο χρόνος συμμετοχής του.

Φυσικά υπάρχει και η περίπτωση παραμονής στον Παναθηναϊκό, όμως με την θέση «4» να είναι υπερπλήρης, καθώς εκεί υπάρχουν οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ντίνος Μήτογλου, αυτό μοιάζει δύσκολο.

Ο ίδιος ο Σαμοντούροβ θέλει να βρει μια συνθήκη στην οποία θα βρει χρόνο συμμετοχής και να μπορέσει να δείξει στο παρκέ την δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, με το American Dream να «παίζει» δυνατά για το μέλλον του.

Πηγή:www.gazzetta.gr
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης