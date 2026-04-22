Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Ο Σαμοντούροβ δήλωσε συμμετοχή στο draft του NBA
Ο διεθνής Έλληνας άσος του Παναθηναϊκούς αποφάσισε να συμμετάσχει στο φετινό ντραφτ, αλλά εξετάζει ακόμη και την προοπτική του NCAA
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ βλέπει σοβαρά την προοπτική της συνέχισης της καριέρας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το κατέστησε σαφές με τη δήλωση συμμετοχής στο draft του NBA.
Ωστόσο αυτή δεν είναι η μοναδική επιλογή που έχει για τη νέα σεζόν ο νεαρός ψηλός καθώς αυτός και οι εκπρόσωποι του εξετάζουν και την προοπτική του NCAA, με κύριο γνώμονα για τον ίδιο να είναι ο χρόνος συμμετοχής του.
Φυσικά υπάρχει και η περίπτωση παραμονής στον Παναθηναϊκό, όμως με την θέση «4» να είναι υπερπλήρης, καθώς εκεί υπάρχουν οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ντίνος Μήτογλου, αυτό μοιάζει δύσκολο.
Ο ίδιος ο Σαμοντούροβ θέλει να βρει μια συνθήκη στην οποία θα βρει χρόνο συμμετοχής και να μπορέσει να δείξει στο παρκέ την δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, με το American Dream να «παίζει» δυνατά για το μέλλον του.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα