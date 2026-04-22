Ο Πίτερς έκανε το τραπέζι στους έφηβους πρωταθλητές Ελλάδας του Ολυμπιακού στο εστιατόριό του στο Μικρολίμανο
Οι έφηβοι των Πειραιωτών κατέκτησαν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα επικρατώντας του Προμηθέα με 72-65 στο Άργος Ορεστικό και δείπνησαν στο εστιατόριο του παίκτη της αντρικής ομάδας

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων επικρατώντας του Προμηθέα με σκορ 72-65 στο Άργος Ορεστικό και το γιόρτασε με δείπνο στο εστιατόριο του Αμερικάνου παίκτη της αντρικής ομάδας, Άλεκ Πίτερς, στο Μικρολίμανο

Παίκτες, προπονητικό τιμ, σταφ και το Διοικητικό προσωπικό της Olympiacos BC Academy βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης (21/4) εκεί κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική σεζόν.

Μια απαιτητική χρονιά με 44 παιχνίδια σε 4 διαφορετικές διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη (Πρωτάθλημα ΕΣΚΑΝΑ, Rising Stars U18, Euroleague Next Generation, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα) που έκλεισε ιδανικά με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Ο Πίτερς υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά τους ερυθρόλευκους πρωταθλητές και είχε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί τους και να τους συγχαρεί για την κατάκτηση του τίτλου.

Η βραδιά έκλεισε με την ερυθρόλευκη οικογένεια της Ακαδημίας του Ολυμπιακού να μοιράζεται τις έντονες στιγμές του μεγάλου τελικού και να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης.

Δείτε την κοινή ανάρτηση της αντρικής ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού και του Πίτερς στο instagram:

«Ο Πρωταθλητής @alecpeters25 υποδέχθηκε στο @twentyfiverestaurant τους Έφηβους Πρωταθλητές Ελλάδος του Ολυμπιακού!

Παίκτες, προπονητικό τιμ και staff της OlympiacosBC Academy γιόρτασαν στο εστιατόριο του Αμερικανού φόργουορντ, όπως τους άξιζε: όλοι μαζί - μια ομάδα, μια οικογένεια».

Δείτε Επίσης