Βίντεο: H Κενυάτισα Βαλεντίνα Τζέμπετ έκανε εμετό μετά τον θρίαμβο της στον ημιμαραθώνιο του Βελιγραδίου
Η 28χρονη δρομέας, πήρε τη νίκη πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ στη διαδρομή, αλλά η υπερπροσπάθεια που κατέβαλλε είχε το τίμημα της

Αν και ασχολήθηκε με το τρέξιμο σε πολύ μεγάλη ηλικία (λίγο πριν τον κορωνοϊό) η Βαλεντίνα Τζέμπετ έχει καταφέρει να κάνει μια αξιοπρόσεκτη καριέρα, με το τελευταίος της επίτευμα να είναι η νίκη της στον ημιμαραθώνιο του Βελιγράδιου με νέο ρεκόρ διαδρομής.

Η Τζέμπετ τερμάτισε πρώτη σε 1:10:47, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της θρυλικής Σέρβας αθλήτριας Ολιβέρα Γιέφτιτς, που ήταν 1:11:41.



Η Κενυάτισσα μέχρι το 15ο χιλιόμετρο ήταν μαζί με την Λελίσα Μπεκέλε Μπαντέσε από την Αιθιοπία, αλλά εκεί κατάφερε να ξεφύγει ανεβάζοντας εντυπωσιακά τον ρυθμό της για να πετύχει το ρεκόρ.

Ωστόσο, λόγω της ακραίας προσπάθειας και του έντονου ρυθμού που η ίδια επέβαλε, η νικήτρια αισθάνθηκε αδιαθεσία μόλις πέρασε τη γραμμή τερματισμού. Εμφανώς εξαντλημένη, η Τζέμπετ άρχισε να κάνει εμετό πάνω στη διαδρομή και στη συνέχεια κατέρρευσε για να βρεθούν αμέσως κοντά μέλη του ιατρικού τιμ για να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

