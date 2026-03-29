Τρεις συλλήψεις σε ελέγχους στο ΟΑΚΑ πριν από αγώνα ποδοσφαίρου
Τρεις συλλήψεις σε ελέγχους στο ΟΑΚΑ πριν από αγώνα ποδοσφαίρου
Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε σωματικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν από την έναρξη της αναμέτρησης συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 43, 41 και 35 ετών
Στη σύλληψη τριών ατόμων για ναρκωτικά και καπνογόνα πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικής αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ το απόγευμα του Σαββάτου προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από αστυνομικές δυνάμεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας στο γήπεδο «Ο.Α.Κ.Α.» στο Μαρούσι όπου συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 43, 41 και 35 ετών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε σωματικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, εντοπίστηκε 35χρονη να κατέχει μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή της.
Παράλληλα, στην κατοχή 41χρονου και 35χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο καπνογόνα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά τους ίδιους ελέγχους ασφαλείας.
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α./Δ.Α.Β.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση της βίας σε αθλητικούς χώρους.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από αστυνομικές δυνάμεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας στο γήπεδο «Ο.Α.Κ.Α.» στο Μαρούσι όπου συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 43, 41 και 35 ετών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε σωματικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, εντοπίστηκε 35χρονη να κατέχει μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή της.
Παράλληλα, στην κατοχή 41χρονου και 35χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο καπνογόνα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά τους ίδιους ελέγχους ασφαλείας.
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α./Δ.Α.Β.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση της βίας σε αθλητικούς χώρους.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
