«Τρέλα» για Καρέτσα… το νέο Μπερνάρντο Σίλβα

Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς ενόψει του καλοκαιριού είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τη Μίλαν να έχει ήδη στρέψει το βλέμμα της στον νεαρό μεσοεπιθετικό της Γκενκ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Goal.com», οι Βέλγοι κοστολογούν το ανερχόμενο αστέρι τους στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει τη ραγδαία άνοδο της αξίας του.

Η Μίλαν κινείται σε δύο άξονες ενόψει της νέας σεζόν σύμφωνα με το δημοσίευμα: εμπειρία και επένδυση στο μέλλον. Σε αυτό το δεύτερο σκέλος εντάσσεται και η περίπτωση του Καρέτσα, ενός ποδοσφαιριστή που συνδυάζει δημιουργικότητα, τεχνική και ποδοσφαιρική ευφυΐα, στοιχεία που σπανίζουν σε τόσο νεαρή ηλικία.

Γεννημένος στο Βέλγιο από Έλληνες γονείς, ο Καρέτσας έκανε τα πρώτα του βήματα στη Γκενκ, πριν μετακινηθεί σε ηλικία 13 ετών στις ακαδημίες της Άντερλεχτ. Ωστόσο, η μη επίτευξη συμφωνίας για επαγγελματικό συμβόλαιο τον οδήγησε πίσω στη Γκενκ στα 15 του, σε μια επιστροφή που αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξή του.

