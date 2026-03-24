Euroleague: Στα 3,2 δις ευρώ η αξία της διοργάνωσης και των ομάδων της
Τα στοιχεία παρουσίασε μέσω έκθεσης η επενδυτική τράπεζα JB Capital και η εκτίμηση για τη σεζόν 2026-07 είναι τα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ
Η Euroleague και οι 20 σύλλογοί της συνεχίζουν να αυξάνουν την αποτίμησή τους εν μέσω της συνεχιζόμενης μάχης, με το NBA και την FIBA, για τον έλεγχο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Σύμφωνα με μια μελέτη της επενδυτικής τράπεζας JB Capital, που παρουσιάζει η ισπανική εφημερίδα Marca αλλά και η Euroleague, η αποτίμηση της διοργάνωσης και των συλλόγων της ξεπερνούν τα 3,21 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μόνο η διοργάνωση έχει αποτιμηθεί σε 1,41 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν 2025-2026, ενώ όσο αφορά τους συλλόγους, η ανάλυση εκτιμά μια συνολική αποτίμηση άλλων 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Οι μεμονωμένες αποτιμήσεις των συλλόγων κυμαίνονται από πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ για τις μικρότερες έως πάνω από 320 εκατομμύρια ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις.
Επιπλέον, η έκθεση της JB Capital αναφέρει ότι η συνολική αξία θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 25% μόλις οριστικοποιηθεί το τρέχον δεκαετές πλαίσιο αδειοδότησης και εκτιμάται ότι η συνδυασμένη αποτίμηση της EuroLeague και των συλλόγων της ομάδων της θα μπορούσε να φτάσει τα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ τη σεζόν 2026-2027.
Αναλυτικά η ενημέρωση
«Η έκθεση ενισχύει τη θέση της EuroLeague ως μία από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ιδιοκτησίες στον παγκόσμιο επαγγελματικό αθλητισμό.
Η JB Capital παρέδωσε μια ολοκληρωμένη έκθεση αποτίμησης στην ηγεσία της EuroLeague και στους συλλόγους-μέλη της, τοποθετώντας τη συνδυασμένη επιχειρηματική αξία του πρωταθλήματος και των αδειοδοτημένων ομάδων του σε πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η έκθεση αποτιμά το ίδιο το πρωτάθλημα στα 1,41 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν 2025-26 και, εφαρμόζοντας τον ίδιο πολλαπλασιαστή αποτίμησης στην εκτιμώμενη EBITDA της σεζόν 2026-27, στα 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι προβλέψεις υποστηρίζονται από ισχυρά οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, με τη διοίκηση του πρωταθλήματος να προβλέπει διατηρήσιμα έσοδα και αύξηση EBITDA που υπερβαίνει τον σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 10% από τις σεζόν 2022-23 έως 2034-35.
Αξιολογήσεις Συλλόγων
Σε επίπεδο συλλόγου, η ανάλυση εκτιμά τη συνολική αποτίμηση όλων των αδειοδοτημένων ομάδων σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αποτιμήσεις των μεμονωμένων συλλόγων προέκυψαν χρησιμοποιώντας πολλαπλασιαστές που βασίζονται στα έσοδα, με ποσά που κυμαίνονται από πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ έως περισσότερα από 320 εκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας την αυξανόμενη εμπορική ισχύ και το ανταγωνιστικό προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών.
Επιπτώσεις των ‘franchise’
Κοιτάζοντας μπροστά, η έκθεση σκιαγραφεί πιθανές ανοδικές τάσεις σε όλο το οικοσύστημα. Η ανάλυση υποδηλώνει ότι η συνδυασμένη αξία του πρωταθλήματος και των συλλόγων του θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 25%, μετά την εξέλιξη του τρέχοντος 10ετούς πλαισίου αδειοδότησης σε μόνιμες δομές franchise. Η περαιτέρω επέκταση της συμμετοχής σε franchise θα μπορούσε να αποκαλύψει ακόμη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία, ενισχύοντας τη θέση του πρωταθλήματος ως μία από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ιδιοκτησίες στον παγκόσμιο επαγγελματικό αθλητισμό.
Υπό την επιτυχή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου και τη μετάβαση σε μια μόνιμη δομή franchise, εφαρμόζοντας τους ίδιους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, η EuroLeague και οι αδειοδοτημένες ομάδες της θα μπορούσαν ενδεχομένως να φτάσουν σε αποτίμηση 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως τη σεζόν 2026-2027».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
