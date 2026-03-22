Η συγκίνηση της κυρίας Χάιδω μετά την ιστορική άνοδο του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια, βίντεο
Η συγκίνηση της κυρίας Χάιδω μετά την ιστορική άνοδο του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια, βίντεο
Αν και πάνω από 80 χρονών, η Χάιδω παραμένει πιστή στη θέση της, δίπλα στον Ηρακλή
Αναζητώντας κανείς την πιο πιστή φίλαθλο στα ελληνικά γήπεδα και την πιο μεγάλη μορφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η κυρία Χάιδω θα ερχόταν πρώτη στο μυαλό όλων.
Μετρώντας σχεδόν 65 χρόνια πίστης και λατρείας στην ομάδα του Ηρακλή, η κυρία Χάιδω έχει μετατραπεί στην αγαπημένη μορφή του Γηραιού, με τη σημερινή φιέστα να αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που θα μπορούσαν να κάνουν οι παίκτες στην αγαπημένη τους φίλη.
Έχοντας κολλήσει το μικρόβιο του Ηρακλή από τον σύζυγο της, δεν χάνει ούτε έναν αγώνα του Γηραιού, ενώ ακόμα και μετά τον θάνατο του, αυτή συνέχισε να δηλώνει παρούσα στις κερκίδες. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που οι παίκτες της ομάδας, την εντοπίζουν στη θέση που κάθεται και τρέχουν μετά από κάποιο γκολ, να την αγκαλιάσουν και να πανηγυρίσουν μαζί της.
Μάλιστα η ΠΑΕ Ηρακλής, στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγες μέρες για τη φιέστα ανόδου, έκανε ειδική αναφορά στην κυρία Χάιδω, λέγοντας πως: «Η αγάπη δεν αλλάζει, δεν φρύγει και δεν ξεθωριάζει».
Σήμερα, το βίντεο που την δείχνει να τραγουδάει τον ύμνο του Ηρακλή, στο ματς – φιέστα με την Καρδίτσα, έχει γίνει ήδη viral, με την ίδια να περιμένει πως και πως την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια της Σούπερ Λίγκα.
Μετρώντας σχεδόν 65 χρόνια πίστης και λατρείας στην ομάδα του Ηρακλή, η κυρία Χάιδω έχει μετατραπεί στην αγαπημένη μορφή του Γηραιού, με τη σημερινή φιέστα να αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που θα μπορούσαν να κάνουν οι παίκτες στην αγαπημένη τους φίλη.
Έχοντας κολλήσει το μικρόβιο του Ηρακλή από τον σύζυγο της, δεν χάνει ούτε έναν αγώνα του Γηραιού, ενώ ακόμα και μετά τον θάνατο του, αυτή συνέχισε να δηλώνει παρούσα στις κερκίδες. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που οι παίκτες της ομάδας, την εντοπίζουν στη θέση που κάθεται και τρέχουν μετά από κάποιο γκολ, να την αγκαλιάσουν και να πανηγυρίσουν μαζί της.
Μάλιστα η ΠΑΕ Ηρακλής, στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγες μέρες για τη φιέστα ανόδου, έκανε ειδική αναφορά στην κυρία Χάιδω, λέγοντας πως: «Η αγάπη δεν αλλάζει, δεν φρύγει και δεν ξεθωριάζει».
Σήμερα, το βίντεο που την δείχνει να τραγουδάει τον ύμνο του Ηρακλή, στο ματς – φιέστα με την Καρδίτσα, έχει γίνει ήδη viral, με την ίδια να περιμένει πως και πως την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια της Σούπερ Λίγκα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
