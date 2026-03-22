Η συγκίνηση της κυρίας Χάιδω μετά την ιστορική άνοδο του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια, βίντεο
Ηρακλής ΠΑΕ Σούπερ Λίγκα

Η συγκίνηση της κυρίας Χάιδω μετά την ιστορική άνοδο του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια, βίντεο

Αν και πάνω από 80 χρονών, η Χάιδω παραμένει πιστή στη θέση της, δίπλα στον Ηρακλή

Η συγκίνηση της κυρίας Χάιδω μετά την ιστορική άνοδο του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια, βίντεο
Αναζητώντας κανείς την πιο πιστή φίλαθλο στα ελληνικά γήπεδα και την πιο μεγάλη μορφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η κυρία Χάιδω θα ερχόταν πρώτη στο μυαλό όλων.

Μετρώντας σχεδόν 65 χρόνια πίστης και λατρείας στην ομάδα του Ηρακλή, η κυρία Χάιδω έχει μετατραπεί στην αγαπημένη μορφή του Γηραιού, με τη σημερινή φιέστα να αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που θα μπορούσαν να κάνουν οι παίκτες στην αγαπημένη τους φίλη.

Έχοντας κολλήσει το μικρόβιο του Ηρακλή από τον σύζυγο της, δεν χάνει ούτε έναν αγώνα του Γηραιού, ενώ ακόμα και μετά τον θάνατο του, αυτή συνέχισε να δηλώνει παρούσα στις κερκίδες. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που οι παίκτες της ομάδας, την εντοπίζουν στη θέση που κάθεται και τρέχουν μετά από κάποιο γκολ, να την αγκαλιάσουν και να πανηγυρίσουν μαζί της.

Μάλιστα η ΠΑΕ Ηρακλής, στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγες μέρες για τη φιέστα ανόδου, έκανε ειδική αναφορά στην κυρία Χάιδω, λέγοντας πως: «Η αγάπη δεν αλλάζει, δεν φρύγει και δεν ξεθωριάζει».

Σήμερα, το βίντεο που την δείχνει να τραγουδάει τον ύμνο του Ηρακλή, στο ματς – φιέστα με την Καρδίτσα, έχει γίνει ήδη viral, με την ίδια να περιμένει πως και πως την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια της Σούπερ Λίγκα.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

