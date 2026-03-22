Primeira Liga: Επέστρεψε στα γκολ ο Παυλίδης, 3-0 η Μπενφίκα την Γκιμαράες, δείτε τα γκολ
Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης

Primeira Liga: Επέστρεψε στα γκολ ο Παυλίδης, 3-0 η Μπενφίκα την Γκιμαράες, δείτε τα γκολ

Ο Έλληνας σέντερ φορ έφτασε τα 21 τέρματα στο πρωτάθλημα σε 27 συμμετοχές - Οι «Αετοί» πλησίασαν στους 4 βαθμούς την πρωτοπόρο Πόρτο

Primeira Liga: Επέστρεψε στα γκολ ο Παυλίδης, 3-0 η Μπενφίκα την Γκιμαράες, δείτε τα γκολ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά από εννέα αγώνες με απολογισμό ενός μόλις γκολ, ο Βαγγέλης Παυλίδης έβαλε τέλος στην επιθετική του... ανομβρία. Στην αποψινή αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Γκιμαράες ο Έλληνας σέντερ φορ πέτυχε το δεύτερο γκολ στο επιβλητικό 3-0 των «Αετών» (έφτασε τα 21 στο πρωτάθλημα σε 27 συμμετοχές), «τρίποντο» αυτό προσωρινά τους φέρνει  στο -4 από την πρωτοπόρο Πόρτο και παράλληλα διατήρησε το αήττητο που έχουν από την έναρξη της σεζόν στην Primeira Liga (19-8-0).

Στο 82ο λεπτό ο Παυλίδης παραχώρησε τη θέση του στον Φράνιο Ιβάνοβιτς.

Με το γκολ του Μπα στο 63ο λεπτό η Φαμαλικάο λύγισε τη σθεναρή αντίσταση της Νασιονάλ με 1-0, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga, και διεκδικεί πλέον με αξιώσεις μια θέση στα ευρωπαϊκά κύπελλα της επόμενης σεζόν.



Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga έχουν ως εξής:

Εστρέλα Αμαδόρα-Κάσα Πία 4-0
Φαμαλικάο-Νασιονάλ 1-0
Μορεϊρένσε-Αρούκα 0-1
Μπενφίκα-Γκιμαράες 3-0
Σάντα Κλάρα-Ζιλ Βισέντε 1-0
Τοντέλα-AVS 21/3
Εστορίλ-Ρίο Αβε 22/3
Αλβέρκα-Σπόρτινγκ Λισ. 22/3
Μπράγκα-Πόρτο 22/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Πόρτο 69
Μπενφίκα 65 -27αγ.
Σπόρτινγκ Λισ. 62 -25αγ.
Μπράγκα 46 -25αγ.
Φαμαλικάο 45
Ζιλ Βισέντε 42 -27αγ.
Εστορίλ 37
Μορεϊρένσε 35 -27αγ.
Γκιμαράες 32 -27αγ.
Αλβέρκα 29
Αρούκα 29 -27αγ.
Σάντα Κλάρα 28 -27αγ.
Εστρέλα Αμαδόρα 28 -27αγ.
Ρίο Άβε 27
Κάσα Πία 24
Νασιονάλ 22 -25αγ.
Τοντέλα 19 -25αγ.
AVS 10
2 ΣΧΟΛΙΑ

