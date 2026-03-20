Με ηγέτη τον Χόρτον - Τάκερ επέστρεψε στις νίκες η Φενέρ, 79-75 την Αρμάνι, βίντεο
Η Φενέρ βρέθηκε και στο -15 αλλά ο Χόρτον - Τάκερ της έδωσε τη νίκη
Η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε έδωσε τέλος στην Κωνσταντινούπολη στο αρνητικό σερί των δύο ηττών, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 79-75 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στην 32η αγωνιστική της EuroLeague.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η οποία βελτίωσε το ρεκόρ της σε 23-9, παρουσίασε δύο πρόσωπα, καθώς μετά από ένα προβληματικό πρώτο ημίχρονο, όπου βρέθηκε ακόμη και στο -15 (19-34 στο 14΄), αντέδρασε δυναμικά στην επανάληψη.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Καθοριστική ήταν η συμβολή του Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος με 23 πόντους ηγήθηκε της αντεπίθεσης, οδηγώντας τους γηπεδούχους στην ανατροπή. Με επιμέρους 28-15 στην τρίτη περίοδο, η Φενέρμπαχτσε ανέκτησε τον έλεγχο και διατήρησε το προβάδισμα έως το τέλος.
Κορυφαίος των πρωταθλητών Ευρώπης ο Χόρτον-Τάκερ με 23 πόντους, ενώ από 16 σημείωσαν οι Ουέιντ Μπόλντγουϊν και Νάντο ντε Κολό. Από την Αρμάνι, που υποχώρησε στο 16-16 και έχασε έδαφος στην προσπάθεια της να πλησιάσει ακόμη περισσότερα τη δεκάδα που οδηγεί στο play in, ξεχώρισε ο Άρμονι Μπρουκς με 22 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 17-23, 29-37, 57-52, 79-75
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
