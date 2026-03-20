Την Κυριακή η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας
Με εννέα νέα σκάφη χορηγία της Stoiximan ξεκίνησε το προπονητικό καμπ της ΕΙΟ για τους ιστιοπλόους σε ILCA 4 και όπτιμιστ
Την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026 θα πραγματοποιήσει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία την Κυριακή 22 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις της στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.
Οι εκπρόσωποι των σωματείων έχουν κληθεί για τις 08.30 και σε περίπτωση μη απαρτίας οι εργασίες της συνέλευσης θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί.
Τα θέματα προς συζήτηση και έγκριση είναι διοικητικός, οικονομικός και αγωνιστικός απολογισμός του 2025, μιας χρονιάς στην οποία η ελληνική ιστιοπλοΐα πανηγύρισε 70 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Επίσης θα γίνει απολογισμός όλων των Επιτροπών της ΕΙΟ κι ασφαλώς θα τεθούν διάφορα σοβαρά θέματα που απασχολούν τους ναυτικούς ομίλους κι έχουν να κάνουν με το οικονομικό, τους προπονητές, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα που, δυστυχώς, συνεχίζονται για την αναγνώριση των σωματείων και τη διατήρησή τους στα μητρώα της ΓΓΑ.
Με εννέα ολοκαίνουργια σκάφη ξεκίνησε σήμερα το προπονητικό καμπ της προεθνικής ομάδας Οπτιμιστ και της εθνικής ομάδας ILCA 4 στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» στη Ναυταθλητική Μαρίνα του δήμου Καλλιθέας.
Το Δελτίο Τύπου της ΕΙΟ
«Η διοίκηση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας υλοποίησε την υπόσχεση που είχε δώσει στους ομίλους της Περιφέρειας και ιδιαίτερα των Νησιών για την απόκτηση νέων σκαφών, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιούν οι αθλητές τους σε προπονήσεις και καμπ εκτός από την έδρα τους για να γλιτώνουν τα δυσβάσταχτα έξοδα της μεταφοράς των δικών τους σκαφών.
Έτσι, η ΕΙΟ με τη χορηγία της Stoiximan, για την οποία συνέβαλε αποφασιστικά η ΕΟΕ, έχει πλέον στη διάθεσή της 10 καινούργια σκάφη ILCA 4 και ισάριθμα Οπτιμιστ, τα οποία για πρώτη φορά θα πέσουν στη θάλασσα στο καμπ που αρχίζει σήμερα. Συγκεκριμένα εννέα ιστιοπλόοι από τον Ν.Ο. Πάρου, τον Ν.Ο. Άνδρου, τον Ν.Ο. Χίου, τον Ν.Ο. Καρδαμύλων Χίου και τον Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες θα λάβουν μέρος στο καμπ με τα καινούργια σκάφη και λογικό είναι να έχουν ενθουσιαστεί. Πολύ σύντομα θα χρησιμοποιηθούν και τα υπόλοιπα 11 σκάφη.
Θυμίζουμε ότι η ΕΙΟ είχε απευθυνθεί στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Ιωάννη Βρούτση και επανειλημμένα με επιστολές και παραστάσεις εκπροσώπων των ομίλων από τα Νησιά είχε ζητήσει τη βοήθειά του για την αγορά αυτών των σκαφών, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προπονούνται και οι αθλητές της Περιφέρειας που εκλέγεται. Ο κ. Βρούτσης, όμως, αρνήθηκε την χρηματοδότησή τους χωρίς, μάλιστα, να δικαιολογήσει την απόφασή του.
Η ΕΙΟ δεν τα παράτησε και με συντονισμένες ενέργειες της διοίκησής της και της ΕΟΕ κατάφερε να εξασφαλίσει το ποσό που χρειαζόταν για την απόκτηση αυτών των 20 σκαφών που θα λύσουν πολλά προβλήματα στους ιστιοπλόους μας εκτός κέντρου.
Το καμπ γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγώνων πρόκρισης για την συγκρότηση της προεθνικής ομάδας Oπτιμιστ και της εθνικής ομάδας ILCA 4 κι έχει σαν στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των αθλητών ενόψει των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας.
Στα Οπτιμιστ συμμετέχουν οι τρεις πρώτοι αθλητές και οι τρεις πρώτες αθλήτριες της κάθε Περιφέρειας από τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων Semi Final.
Στα ILCA 4 λαμβάνουν μέρος οι έξι πρώτοι αθλητές και οι έξι πρώτες αθλήτριες, δηλαδή η εθνική ομάδα.
Υπεύθυνοι προπονητές του προπονητικού καμπ είναι οι Νικήτας Κεχαγιόγλου και Χρήστος Χιονάς.
Με την έναρξη του καμπ η πρόεδρος της ΕΙΟ Νίκη Αναστασίου καλωσόρισε τους ιστιοπλόους από ολόκληρη τη χώρα, τους συνεχάρη για την επιτυχία τους να γίνουν μέλη της προεθνικής ομάδας Οπτιμιστ και της εθνικής ILCA 4 και τους ευχήθηκε τα καλύτερα για την καριέρα τους.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες στις δύο διεθνείς κατηγορίες πήραν αναμνηστικά δώρα και με χαρά ξεκίνησαν ήδη το προπονητικό καμπ σε θάλασσα και στεριά που ολοκληρώνεται την Κυριακή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα