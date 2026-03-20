Την Κυριακή η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Στα ILCA 4 λαμβάνουν μέρος οι έξι πρώτοι αθλητές και οι έξι πρώτες αθλήτριες, δηλαδή η εθνική ομάδα.Υπεύθυνοι προπονητές του προπονητικού καμπ είναι οι Νικήτας Κεχαγιόγλου και Χρήστος Χιονάς.Με την έναρξη του καμπ η πρόεδρος της ΕΙΟ Νίκη Αναστασίου καλωσόρισε τους ιστιοπλόους από ολόκληρη τη χώρα, τους συνεχάρη για την επιτυχία τους να γίνουν μέλη της προεθνικής ομάδας Οπτιμιστ και της εθνικής ILCA 4 και τους ευχήθηκε τα καλύτερα για την καριέρα τους.Οι αθλητές και οι αθλήτριες στις δύο διεθνείς κατηγορίες πήραν αναμνηστικά δώρα και με χαρά ξεκίνησαν ήδη το προπονητικό καμπ σε θάλασσα και στεριά που ολοκληρώνεται την Κυριακή».