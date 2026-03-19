Υπερθέαμα στην αυλαία των «16» του Champions League με Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Ατλέτικο να συνεχίζουν, δείτε τα 23 γκολ
Υπερθέαμα στην αυλαία των «16» του Champions League με Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Ατλέτικο να συνεχίζουν, δείτε τα 23 γκολ
Η Μπαρτσελόνα έκανε πάρτι στο Καμπ Νου, 7-2 τη Νιούκαστλ - Λίβερπουλ... από τα παλιά, 4-0 την Γαλατά - Με περίπατο και η Μπάγερν, 4-1 την Αταλάντα - Στους «8» και η Ατλέτικο παρά την ήττα της με 3-2 από την Τότεναμ
Η φάση των 16 του Champions League ολοκληρώθηκε με υπερθέαμα και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σε τέσσερα συναρπαστικά παιχνίδια σημειώθηκαν συνολικά 23 γκολ, με τη Λίβερπουλ, την Μπάγερν Μονάχου, την Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης να εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στους «8», ακολουθώντας το μονοπάτι που είχαν πάρει μια ημέρα νωρίτερα οι Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Άρσεναλ.
Στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που θα διεξαχθούν 7-8 και 14-15 Απριλίου η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης την Μπάγερν Μονάχου, η Μπαρτσελόνα την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας την Άρσεναλ.
Η Λίβερπουλ, σε μια εμφάνιση που θύμισε τις παλιές ένδοξες ημέρες της, παρουσίασε μια καταιγιστική εικόνα στο «Άνφιλντ» απέναντι στη Γαλατασαράι, νικώντας με σκορ 4-0 και ανέτρεψε εύκολα το 1-0 της Κωνσταντινούπολης. Με αυτή τη νίκη, οι «κόκκινοι» πέρασαν στους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Μο Σαλάχ, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ στην αναμέτρηση, έφτασε τα 50 γκολ στη διοργάνωση και μπήκε στο Top 10 της λίστας των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών.
Στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που θα διεξαχθούν 7-8 και 14-15 Απριλίου η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης την Μπάγερν Μονάχου, η Μπαρτσελόνα την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας την Άρσεναλ.
Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
Λίβερπουλ - Γαλατασαράι 4-0
Η Λίβερπουλ, σε μια εμφάνιση που θύμισε τις παλιές ένδοξες ημέρες της, παρουσίασε μια καταιγιστική εικόνα στο «Άνφιλντ» απέναντι στη Γαλατασαράι, νικώντας με σκορ 4-0 και ανέτρεψε εύκολα το 1-0 της Κωνσταντινούπολης. Με αυτή τη νίκη, οι «κόκκινοι» πέρασαν στους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Μο Σαλάχ, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ στην αναμέτρηση, έφτασε τα 50 γκολ στη διοργάνωση και μπήκε στο Top 10 της λίστας των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών.
Μπάγερν Μονάχου - Αταλάντα 4-1
Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε την αήττητη πορεία της, επικρατώντας 4-1 της Αταλάντα με συνολικό σκορ 10-2 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση. Η ομάδα του Νάγκελσμαν, με δύο γκολ του Χάρι Κέιν, προκρίθηκε στους «8», όπου θα βρει απέναντί της τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Μπαρτσελόνα επίσης έγραψε ιστορία στο «Καμπ Νου», διαλύοντας τη Νιούκαστλ 7-2 με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Οι «Μπλαουγκράνα» κατάφεραν να ανατρέψουν το 1-1 της Κομόντου Σεντ Τζέιμς και προκρίθηκαν στους «8» όπου θα συναντήσουν την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Η Τότεναμ, αν και ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι με σκορ 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2 στην έδρα της, χάρη στη μεγάλη εμφάνιση του Τσάβι Σίμονς. Ωστόσο, η συνολική εικόνα δεν ήταν αρκετή για να προκριθεί, καθώς η διαφορά στο σκορ ήταν υπερβολική.
Α΄ αγ.: 0-3. Προκρίθηκε η Σπόρτινγκ με συνολικό σκορ 5-3
Άρσεναλ (Αγγλία) - Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0 (36΄ Έζε, 63΄ Ράις)
Α΄αγ.: 1-1. Προκρίθηκε η Άρσεναλ με συνολικό σκορ 3-1
Τσέλσι (Αγγλία) - Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-3 (6΄ Κβαρατσκέλια, 14΄ Μπαρκολά, 62΄ Μαγιουλού)
Α΄αγ.: 2-5. Προκρίθηκε η Παρί με συνολικό σκορ 8-2
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-2 (41΄ Χάαλαντ - 22΄πεν., 90+3΄ Βινίσιους)
Α΄αγ. 0-3. Προκρίθηκε η Ρεάλ με συνολικό σκορ 1-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Νιούκαστλ (Αγγλία) 7-2 (6΄,72΄ Ραφίνια, 18΄ Μπερνάλ, 45+7΄πεν. Γιαμάλ, 51΄ Φερμίν Λόπεθ, 56΄,61΄ Λεβαντόφσκι - 15΄,28΄ Ελάνγκα)
Α΄.αγ.: 1-1. Προκρίθηκε η Μπαρτσελόνα με συνολικό σκορ 8-3
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) - Αταλάντα (Ιταλία) 4-1 (25΄πεν., 54΄ Κέιν, 56΄ Καρλ, 70΄ Λουϊς Ντίας - 85΄ Σάμαρτζιτς)
Α΄.αγ.: 6-1. Προκρίθηκε η Μπάγερν με συνολικό σκορ 10-2
Λίβερπουλ (Αγγλία) - Γαλατασαράι (Τουρκία) 4-0 (25΄ Σόμποσλαϊ, 51΄ Εκιτικέ, 53΄ Γκράβενμπεργκ, 62΄ Σαλάχ)
Α΄.αγ.: 0-1. Προκρίθηκε η Λίβερπουλ με συνολικό σκορ 4-1
Τότεναμ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2 (30΄ Κολό Μουανί, 52΄, 90΄πεν. Σίμονς - 47΄ Άλβαρες, 75΄ Χάντσκο)
Α΄.αγ.: 2-5. Προκρίθηκε η Ατλέτικο με συνολικό σκορ 7-4
Τα πρώτα ματς των «8» θα διεξαχθούν 7 και 8 Απριλίου, με τις ρεβάνς να ακολουθούν μία εβδομάδα μετά, στις 14 και 15 του μήνα.
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου
Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ
Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης με Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ
Μπαρτσελόνα - Νιούκαστλ 7-2
Η Μπαρτσελόνα επίσης έγραψε ιστορία στο «Καμπ Νου», διαλύοντας τη Νιούκαστλ 7-2 με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Οι «Μπλαουγκράνα» κατάφεραν να ανατρέψουν το 1-1 της Κομόντου Σεντ Τζέιμς και προκρίθηκαν στους «8» όπου θα συναντήσουν την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Τότεναμ - Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
Η Τότεναμ, αν και ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι με σκορ 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2 στην έδρα της, χάρη στη μεγάλη εμφάνιση του Τσάβι Σίμονς. Ωστόσο, η συνολική εικόνα δεν ήταν αρκετή για να προκριθεί, καθώς η διαφορά στο σκορ ήταν υπερβολική.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους αγώνες-ρεβάνς στη φάση των «16» του Champions League:Σπόρτινγκ Λισ. (Πορτογαλία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 5-0 (παρ.) (34' Ινάσιο, 61' Γκονσάλβες, 78' πέν. Σουάρες, 92' Αραούχο, 120'+1 Νελ)
Α΄ αγ.: 0-3. Προκρίθηκε η Σπόρτινγκ με συνολικό σκορ 5-3
Άρσεναλ (Αγγλία) - Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0 (36΄ Έζε, 63΄ Ράις)
Α΄αγ.: 1-1. Προκρίθηκε η Άρσεναλ με συνολικό σκορ 3-1
Τσέλσι (Αγγλία) - Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-3 (6΄ Κβαρατσκέλια, 14΄ Μπαρκολά, 62΄ Μαγιουλού)
Α΄αγ.: 2-5. Προκρίθηκε η Παρί με συνολικό σκορ 8-2
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-2 (41΄ Χάαλαντ - 22΄πεν., 90+3΄ Βινίσιους)
Α΄αγ. 0-3. Προκρίθηκε η Ρεάλ με συνολικό σκορ 1-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Νιούκαστλ (Αγγλία) 7-2 (6΄,72΄ Ραφίνια, 18΄ Μπερνάλ, 45+7΄πεν. Γιαμάλ, 51΄ Φερμίν Λόπεθ, 56΄,61΄ Λεβαντόφσκι - 15΄,28΄ Ελάνγκα)
Α΄.αγ.: 1-1. Προκρίθηκε η Μπαρτσελόνα με συνολικό σκορ 8-3
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) - Αταλάντα (Ιταλία) 4-1 (25΄πεν., 54΄ Κέιν, 56΄ Καρλ, 70΄ Λουϊς Ντίας - 85΄ Σάμαρτζιτς)
Α΄.αγ.: 6-1. Προκρίθηκε η Μπάγερν με συνολικό σκορ 10-2
Λίβερπουλ (Αγγλία) - Γαλατασαράι (Τουρκία) 4-0 (25΄ Σόμποσλαϊ, 51΄ Εκιτικέ, 53΄ Γκράβενμπεργκ, 62΄ Σαλάχ)
Α΄.αγ.: 0-1. Προκρίθηκε η Λίβερπουλ με συνολικό σκορ 4-1
Τότεναμ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2 (30΄ Κολό Μουανί, 52΄, 90΄πεν. Σίμονς - 47΄ Άλβαρες, 75΄ Χάντσκο)
Α΄.αγ.: 2-5. Προκρίθηκε η Ατλέτικο με συνολικό σκορ 7-4
Τα πρώτα ματς των «8» θα διεξαχθούν 7 και 8 Απριλίου, με τις ρεβάνς να ακολουθούν μία εβδομάδα μετά, στις 14 και 15 του μήνα.
Τα ζευγάριαΠαρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου
Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικάΠαρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ με Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου
Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης με Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ
