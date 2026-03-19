Υπερθέαμα στην αυλαία των «16» του Champions League με Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Ατλέτικο να συνεχίζουν, δείτε τα 23 γκολ

Μπαρτσελόνα - Νιούκαστλ 7-2

Τότεναμ - Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους αγώνες-ρεβάνς στη φάση των «16» του Champions League:

Τα ζευγάρια

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε την αήττητη πορεία της, επικρατώντας 4-1 της Αταλάντα με συνολικό σκορ 10-2 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση. Η ομάδα του Νάγκελσμαν, με δύο γκολ του Χάρι Κέιν, προκρίθηκε στους «8», όπου θα βρει απέναντί της τη Ρεάλ Μαδρίτης.Η Μπαρτσελόνα επίσης έγραψε ιστορία στο «Καμπ Νου», διαλύοντας τη Νιούκαστλ 7-2 με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Οι «Μπλαουγκράνα» κατάφεραν να ανατρέψουν το 1-1 της Κομόντου Σεντ Τζέιμς και προκρίθηκαν στους «8» όπου θα συναντήσουν την Ατλέτικο Μαδρίτης.Η Τότεναμ, αν και ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι με σκορ 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2 στην έδρα της, χάρη στη μεγάλη εμφάνιση του Τσάβι Σίμονς. Ωστόσο, η συνολική εικόνα δεν ήταν αρκετή για να προκριθεί, καθώς η διαφορά στο σκορ ήταν υπερβολική.- Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 5-0 (παρ.) (34' Ινάσιο, 61' Γκονσάλβες, 78' πέν. Σουάρες, 92' Αραούχο, 120'+1 Νελ)Α΄ αγ.: 0-3. Προκρίθηκε η Σπόρτινγκ με συνολικό σκορ 5-3- Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0 (36΄ Έζε, 63΄ Ράις)Α΄αγ.: 1-1. Προκρίθηκε η Άρσεναλ με συνολικό σκορ 3-1Τσέλσι (Αγγλία) -0-3 (6΄ Κβαρατσκέλια, 14΄ Μπαρκολά, 62΄ Μαγιουλού)Α΄αγ.: 2-5. Προκρίθηκε η Παρί με συνολικό σκορ 8-2Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) -1-2 (41΄ Χάαλαντ - 22΄πεν., 90+3΄ Βινίσιους)Α΄αγ. 0-3. Προκρίθηκε η Ρεάλ με συνολικό σκορ 1-5- Νιούκαστλ (Αγγλία) 7-2 (6΄,72΄ Ραφίνια, 18΄ Μπερνάλ, 45+7΄πεν. Γιαμάλ, 51΄ Φερμίν Λόπεθ, 56΄,61΄ Λεβαντόφσκι - 15΄,28΄ Ελάνγκα)Α΄.αγ.: 1-1. Προκρίθηκε η Μπαρτσελόνα με συνολικό σκορ 8-3- Αταλάντα (Ιταλία) 4-1 (25΄πεν., 54΄ Κέιν, 56΄ Καρλ, 70΄ Λουϊς Ντίας - 85΄ Σάμαρτζιτς)Α΄.αγ.: 6-1. Προκρίθηκε η Μπάγερν με συνολικό σκορ 10-2- Γαλατασαράι (Τουρκία) 4-0 (25΄ Σόμποσλαϊ, 51΄ Εκιτικέ, 53΄ Γκράβενμπεργκ, 62΄ Σαλάχ)Α΄.αγ.: 0-1. Προκρίθηκε η Λίβερπουλ με συνολικό σκορ 4-1Τότεναμ (Αγγλία) - Α3-2 (30΄ Κολό Μουανί, 52΄, 90΄πεν. Σίμονς - 47΄ Άλβαρες, 75΄ Χάντσκο)Α΄.αγ.: 2-5. Προκρίθηκε η Ατλέτικο με συνολικό σκορ 7-4Τα πρώτα ματς των «8» θα διεξαχθούν 7 και 8 Απριλίου, με τις ρεβάνς να ακολουθούν μία εβδομάδα μετά, στις 14 και 15 του μήνα.Παρί Σεν Ζερμέν-ΛίβερπουλΡεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν ΜονάχουΜπαρτσελόνα-Ατλέτικο ΜαδρίτηςΣπόρτινγκ Λισαβόνας-ΆρσεναλΠαρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ με Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν ΜονάχουΜπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης με Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ