Γουόρντ: Πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι για να πάρουμε το πλεονέκτημα
Ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για το παιχνίδι της Πέμπτης στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μπασκόνια
Ο Ολυμπιακός μετά τη Φενέρ την Τρίτη θέλει να κερδίσει και την Μπασκόνια την Πέμπτη (21:15) στο ΣΕΦ και να φτάσει ακόμα πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας (1-4) στα playoffs της Euroleague.
Ο Τάισον Γουόρντ έκανε ντεμπούτο στην EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στους Βάσκους και λίγο πριν τον αγώνα για την 32η αγωνιστική της EuroLeague μίλησε στο olympiacosbc.gr για το παιχνίδι και όχι μόνο.
Χθες βράδυ ο Φουρνιέ σκόραρε 36, ο Σάσα 24 και ο Ολυμπιακός καταφέρνει σε κάθε παιχνίδι να έχει έναν επιπλέον πρωταγωνιστή. Είναι υπεύθυνο το Bartzokas Ball για την παραγωγή τέτοιων αριθμών;
«Ναι, αυτό είναι που κάνει αυτόν τον άνθρωπο τόσο καλό. Με την επίθεσή του και με την φιλοσοφία της έξτρα πάσας, είναι σίγουρο ότι οι Θεοί του μπάσκετ θα σου ανταποδώσουν το γεγονός ότι δεν είσαι εγωιστής. Αυτοί οι δύο τύποι, αλλά και όλοι οι άλλοι δεν είναι καθόλου εγωιστές και οι Θεοί του μπάσκετ τους το επέστρεψαν χθες. Όταν παίζουν με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να χάσουμε και όλοι οι υπόλοιποι τους ακολουθήσαμε».
Κόντρα στην Μπασκόνια έκανες το ντεμπούτο σου στην EuroLeague. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει για εσένα από τότε;
«Πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συνεχίζω να μαθαίνω από και μεγαλώνω και ο ίδιος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν πάνω και κάτω σε όλη αυτήν την διαδρομή, όμως όλοι μαθαίνουμε από αυτά».
Κάνε μου ένα σχόλιο για το παιχνίδι με την Μπασκόνια. Πώς πρέπει να προσεγγίσετε το παιχνίδι;
«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στις καλές εμφανίσεις που έχουμε κάνει. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, ώστε να έχουμε πλεονέκτημα στα playoffs. Κάθε αγώνας είναι κρίσιμος».
Τα Χριστούγεννα έλεγες ότι πρέπει να μάθεις οπωσδήποτε το «Είσαι στο μυαλό». Χθες σε είδα να το σιγοτραγουδάς. Είσαι σε καλό δρόμο;
«Δεν το ξέρω ακόμα όλο, αλλά το μέρος που είναι εύκολο το έχω μάθει. Είναι κάποιες λέξεις που με δυσκολεύουν, αλλά θα το βρω».
Τι μήνυμα θες να στείλεις στον κόσμο εν όψει του αγώνα με την Μπασκόνια;
«Σας ευχαριστούμε που έρχεστε στο γήπεδο, ελπίζω να είναι ξανά sold-out ο αγώνας. Σας θέλουμε δίπλα μας, γιατί πραγματικά τα δίνουμε όλα για τον Ολυμπιακό και για εσάς».
